Wilma Elles hakim karşısına çıktı

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya oyuncu Wilma Elles avukatı ile katıldı. Müştekilerin de katıldığı duruşmaya sanık Arif Kerem Göğüş katılmadı.

İsmini Jade Mücella Elles olarak değiştiren Alman oyuncu Wilma Elles’in eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş’e ait Göğüş Yapı isimli firmadan daire satın alıp, ödemelerin büyük bir kısmını yapan ancak gayrimenkullerini teslim alamayan 7 kişi firma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

7’ŞER KEZ 10 YILA KADAR HAPİS

Oyuncu Elles ile Göğüş hakkında düzenlenen iddianamede, ikilinin birlikte hareket ettikleri belirtilerek haklarında, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan ayrı ayrı 7’şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

“ŞİRKETLE HİÇBİR TİCARİ ORTAKLIĞIM YOK”

Ünlü oyuncu mahkemedeki savunmasında, “Kerem Göğüş bir dönem erkek arkadaşımdı. Göğüş Yapı ile hiçbir ticari ortaklığım yok. Ben kaza ile ondan hamile kaldım. Çocuklarım doğduğu andan itibaren Kerem ile arkadaşlığı bitirdim. Çocuklarımın kimliklerinde bile baba adı olarak Kerem’in adı yok. Nafaka ödemesi için de noter sözleşmesi imzaladık. Mecburiyetten dolayı görüştüğüm oldu onunla. Kerem’in yaptığı dairelerden 7 tane satın aldım. Bunları Göğüş Yapı’dan satın almadım. Başka birinden satın aldım. Kendi kazandığım para ile aldım. Binada 18 daire vardı 7 tanesini satın aldım. Gayrimenkul alım satım işlerini sürekli takip ederim. Ardından bir bankanın sattığı 7 daireyi de 1 milyon 250 bin TL kredi çekip aldım. İnşaatın kalanını ben tamamladım” dedi.

KEREM GÖĞÜŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme, sanık Kerem Göğüş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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