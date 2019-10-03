Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız bir kez daha Ender’den yardım istiyor
Yasak Elma dizisinin 51. son bölümünde; Ender ve Yıldız, Şahika'nın asıl yüzünü Halit'e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika'nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.
YASAK ELMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Ender'in Şahika'yı suçlamasıyla ev yangın yerine döner. Ender Erim'in sağlığı için, Yıldız'a yardım etmek zorunda olduğunu biliyordur.
Yıldız ve Ender artık bir takım da olsalar, Şahika gibi bir güçle baş etmeleri zordur. Şahika'nın ise artık alt etmesi gereken iki düşmanı vardır. Bunun için elinden geleni ardına koymayacaktır.