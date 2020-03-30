Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanır?

Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma 75. yeni bölüm ne zaman yayınlanır?

Her hafta pazartesi akşamı ekranlara gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayın akışında yer almadığı görüldü. Beğeniyle takip edilen dizinin neden olmadığı ise izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Yasak Elma bu hafta neden yok? Yasak Elma 75. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

FOX’ta haftanın ilk günü yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmadığı görüldü. Bu gelişme üzerine dizi takipçileri ‘Yasak Elma neden yok’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle birçok dizi yayın hayatına bir süre ara verdi. İşte Yasak Elma dizisi hakkındaki son gelişmeler…

YASAK ELMA BU HAFTA NEDEN YOK?

Bu akşamki yayın akışında yer almayan Yasak Elma dizisinin corona virüsü tedbirleri nedeniyle çekimlerine ara verdiği tahmin ediliyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde sayfamızda olacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE





SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.