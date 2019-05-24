Yasak Elma sezon finali fragmanı: Ender ölüyor mu? (Yasak Elma 47. yeni bölüm fragmanı izle)

Yasak Elma dizisinin 47. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Ender ile Şahika yüzleşiyor. Şahika, Ender'i gözünü kırpmadan onu öldürebileceğini söylüyor. Ender'in düşmanları artıyor. Yıldız da Ender'in sözlerine öfkelenip onu öldürmek istediğini söylüyor. Ayrıca Yiğit Ender'in karşısına çıkıp onun ne biçim anne olduğunu sorguluyor. Ve Ender'in kafasına darbe indirerek denie atılıyor. İşte Yasak Elma sezon finali fragmanı...

YASAK ELMA 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Yiğit ile görüşüyor. Yiğit hakkında birçok şeyi bilen Şahika, direkt konuya giriyor. Yiğit şaşkınlık içinde Şahika’yı dinliyor. Şahika ona ne istediğini söylüyor. Yiğit’in açığını yakalayan Şahika kendinden çok emin. Yiğit, Ender’in annesi olduğunu düşündüğünü söylüyor. Şahika bu duyduğuna çok heyecanlanıyor ve birlikte çok büyük işler yapacaklarını söylüyor. Yiğit’ten sonra Şahika da konuşmaya başlıyor ve oraya büyük bir planla geldiğini söylüyor.

ALİHAN İLE ZEYNEP’İN ARASI AÇILIYOR

Zerrin düğün hediyesini Zeynep’ten geri istiyor. Bunda Ender’in konuşmasının da büyük payı var. Zerrin, bu takıyı Lila için istediğini söylüyor. Zeynep’in kalbi çok kırılıyor, Alihan ile maddi beklentisi olmadığını söylüyor. Ve Zeynep konuyu Yıldız’a getiriyor. Zerrin, Zeynep’i Yıldız ile aynı kefeye koymadığını söylerken Zeynep çok sinirleniyor ve Yıldız’ın ablası olduğunu hatırlatıyor. Zerrin'in Zeynep'ten düğün hediyesini geri istemesi Alihan ile Zeynep’in arasını bozuyor.

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YILDIZ ENDER’İN OYUNUNA GELİYOR

Ender, Halit’ yakınlaşması için bir sekreter tutuyor. Para ile tuttuğu genç bir kadını Halit ile Yıldız’ı ayırmak için kullanmak istiyor. Ender, Caner’e Halit’in bu kızı tutanın da Yıldız olduğunu zannedeceğini söylüyor. Bu sırada Yıldız da Halit’i geri kazanmaya çalışıyor. Ama sekter onu deli ediyor. Halit ile yakınlaştıklarını fark ettikçe bu durumu çok kıskanıyor. Ve Ender oyununun düğmesine basıyor. Halit oyuna geliyor ve öfke ile eve gelip Yıldız’ı kapının önüne koyuyor. Yıldız ‘ben bir şey yapmadım’ diye ağlarken Ender zevkten dört köşe oluyor.

ALİHAN VE ZEYNEP’TEN VEDA

Alihan, Zeynep’e herkesten uzağa gitmek istiyor Zeynep de bu teklifi kabul ediyor. Zeynep ve Alihan tüm dostlarına veda ediyor. Yıldız, Zeynep’in gidişine çok üzülüyor. ‘Kolumu kanadımı kırdınız’ diyen Yıldız, gözyaşları ile Zeynep’e veda ediyor. Alihan ve Zeynep’in diğer dostları da onlara veda ederken gözyaşlarına boğuluyor.