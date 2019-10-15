Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte Yasak Elma 53. bölüm 2. fragmanı: Şahika’nın planları istediği gibi gitmiyor!
Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte Yasak Elma 53. bölüm 2. fragmanı: Şahika’nın planları istediği gibi gitmiyor!
Yasak Elma dizisi 53. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında; Yıldız'ın köşke geri dönmesi ve oğlu için sünnet organizasyonu yapması olayların seyrini değiştiriyor. Partiye Ender de davetli. Şahika'nın planlarını suya düşüren Ender eski günlerine geri dönüyor. Peki Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?
Magazin 15 Ekim 2019 - 10:58

Yasak Elma dizisinin 53. bölümü dün akşam milli maç nedeniyle yayınlanmadı. İzleyiciler Yassak Elma yeni bölüm ne zaman, fragmanlar yayınlandı mı merak ediyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi ve fragmanı…

YASAK ELMA 53. BÖLÜM 2. FRAGMANI


YASAK ELMA 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Etiketler