Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte Yasak Elma 53. bölüm 2. fragmanı: Şahika’nın planları istediği gibi gitmiyor!
Yasak Elma dizisinin 53. bölümü dün akşam milli maç nedeniyle yayınlanmadı. İzleyiciler Yassak Elma yeni bölüm ne zaman, fragmanlar yayınlandı mı merak ediyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm tarihi ve fragmanı…
YASAK ELMA 53. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Halit Can’ın sünnet düğününe hepiniz davetlisiniz. #YasakElma‘nın yeni fragmanı yayında! https://t.co/ibjwUnry49
— Yasak Elma (@yasakelmafox) October 14, 2019
YASAK ELMA 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yıldız, Halit'ten boşanmak istiyor! #YasakElma'nın yeni bölüm fragmanı burada. https://t.co/0ICmsUbsAK pic.twitter.com/GQvzWt389g
— Yasak Elma (@yasakelmafox) October 9, 2019
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yasak Elma dizisinin yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak.