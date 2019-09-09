Yasak Elma yeni sezonda sürpriz oyuncular! Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma, yeni sezon bölümleri ile yine pazartesi günleri FOX TV ekranlarında yer alacak. Yeni bölümleri heyecanla beklenen Yasak Elma, üçüncü sezonunda sürpriz isimler kadroya dahil oldu. İşte Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler...

Yasak Elma 3. sezonu için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Talat Bulut gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler…

İMAN CASABLANCA YASAK ELMA’DA

Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerinde, “Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, “Leyla” karakterine hayat verecek.

Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.

LİLA KARAKTERİNDE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Yasak Elma, yeni sezona oyuncu değişikliği ile başlayacak. Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar'ın dizi kadrosundan ayrılması ile birlikte, yeni sezondan itibaren bu karaktere Buçe Buse Kahraman can verecek.

Buçe Buse Kahraman’ın ilk ciddi deneyimi 2019 yapımı Çarpışma dizisi ile olmuştu.

ONUR TUNA VE SEVDA ERGİNCİ DİZİDEN AYRILDI

Yasak Elma dizisinde Alihan ve Zeynep karakterine hayat veren Onur Tuna ile Sevda Erginci senaryo gereği Yasak Elma dizisinden ayrıldı. Alihan ve Zeynep senaryo gereği İstanbul'dan ayrılarak Yasak Elma dizisine veda etti.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon ilk bölümü 9 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak.

YASAK ELMA YENİ SEZON FRAGMANI

Sağımıza döneceğiz entrika, solumuza döneceğiz yepyeni bombalar… Pazartesi 20.00’de #YasakElma‘da yok yok! pic.twitter.com/aIuPstR5In — Yasak Elma (@yasakelmafox) September 3, 2019

YASAK ELMA SEZON FİNALİ ÖZETİ: YASAK ELMA 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in Yıldız’a kurduğu tuzak işe yarıyor ve Yıldız kapı dışarı ediliyor. Hem de Ender’in gözleri önünde. Halit, Yıldız’ın ona tuzak kurduğunu sanıp Yıldız’ı kapıya koyuyor. Yıldız önce yalvararak sonra da intikam yemini ederek giderken, Halit bir kez daha kapıyı açıyor. Yıldız’ın üzerindeki mücevherleri alan Halit ‘senden benden hiçbir şey alamazsın’ diyerek Yıldız’ı çok şaşırtıyor. Yıldız bu tavırla adeta yıkılıyor. Masun olduğunu haykıran Yıldız gözyaşlarına boğuluyor. Ender ise bu zaferin tadını çıkarmakla meşguldür. Ancak Ender’i mahvedecek olan Yıldız’dan önce Şahika’dır. Ender, Şahika’nın peşinde olduğunu anlıyor. Yıldız ise bu süreçte perişan halde suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ancak Halit artık Yıldız'ı düşünecek durumda değil. Yıldız, Ender’e o kadar çok öfkeli ki onu öldürebileceğini söylüyor.

ENDER’E ZORLU DÜŞMAN

Şahika ise Ender’i yok etmeye yeminli. Planının kusursuz olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğit de ona bu uğurda yardım ediyor. Ender, Halit’i bu sefer de Şahika’ya karşı doldurmak istiyor. Ancak Şahika Yıldız’a benzemiyor. Şahika çok daha tehlikeli ve her şeyi yapabilecek bir gözü karalığa sahip.

ŞAHİKA ENDER HESAPLAŞMASI

Ender ile Şahika yüz yüze geliyor. Ender Şahika’nın birini öldürdüğünü öğreniyor ve bunu onun yüzüne vuruyor. Ancak Şahika bu, Ender’e ters köşe yapıyor. Ayrıca Ender’i tehdit ederek karşısına çıkmamasını söylüyor. Hatta gözünü bile kırpmadan Ender’i öldürebileceğini ima ediyor.

Ve Ender boğazın serin sularına kafasına darbe indirilerek atılıyor. Ancak bunu yapanın kim olduğunu bilmiyor.