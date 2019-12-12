Yasemin Özilhan kimdir, kaç yaşındadır?
Yasemin Ergene Özilhan, 22 Ocak 1985’te Hamburg’da doğmuştur. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Özilhan, 16 Temmuz 2011’de İzzet Özilhan’la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.
DAHA ÖNCE YER ALDIĞI DİZİLER
2002 Koçum Benim
2004 Çocuğun Var Derdin Var
2005 Aşk Oyunu
2006-2010 Doktorlar
2008 Babam Adam Olacak
2019- Mucize Doktor