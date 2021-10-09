Yasemin Şefkatli’nin gelinliği aileden veto mu yedi?

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile geçen yıl nişanlanmıştı. İki kez ertelenen düğün önceki akşam Zincirlikuyu Raffles Otel'de gerçekleşti. Düğünde 3 gelinlik giyen Şefkatli'nin ikinci tercihinin aile büyükleri tarafından fazla transparan bulunduğu ve kısa sürede üzerini değiştirdiği iddia edildi.

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Uzun zamandır birlikte olan ve Ekim 2020’de nişanlanan Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, nihayet önceki akşam Zincirlikuyu Raffles Otel’de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

3 gelinlik giyen Şefkatli’nin ikinci tercihinin düğünde kriz çıkardığı iddia edildi.

Şefkatli’nin aile büyükleri tarafından fazla transparan bulunan ikinci gelinliğini 15 dakika sonra değiştirdiği öne sürüldü.

İdo Tatlıses ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. İdo, “5 kıyafetle hazırlandı o sebeple sık sık gelinlik değiştirdi” dedi.