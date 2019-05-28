Yasmin Erbil’den Ramazan uyarısına yanıt: Malum hava…

Magazin programı sunuculuğu yapmaya başlayan 23 yaşındaki Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyurmuş ve özellikle magazin gazetelerinin ve dergilerinin sayfalarında kendisine yer bulmuştu. Babası Mehmet Ali Erbil’den bu paylaşımları yüzünden uyarı alan ve sonrasında da eğitim görmek adına yurt dışına giden Yasmin Erbil yurda döndükten sonra eski paylaşımlarına yeniden başladı. Bir yandan magazin programında sunuculuk yapmaya başlayan Erbil bir yandan da instagram hesabından paylaştığı renkli karelerle takipçilerine ulaşıyor. Genelde program çekimleri sırasında stüdyoda çekilmiş kareleri paylaşmayı tercih eden Erbil bu defa havuz başında çekilmiş bikinili bir karesini paylaştı.

YASMİN ERBİL’E RAMAZAN HATIRLATMASI

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in 23 yaşındaki kızı Yasmin Erbil’in ‘Havuz başında’ notuyla paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni alırken bir o kadar da yorum aldı. Bunlar arasında bir arkadaşının kendisine Ramazan ayında olduğumuzu hatırlatmasının üzerine Erbil, “Aşkım malum hava 30 derece” yanıtını verdiği görüldü.



