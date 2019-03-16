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Yasmin Erbil’i şaşırtan yorum: ‘Şükret parmaksız da olabilirdin’
Yasmin Erbil’i şaşırtan yorum: ‘Şükret parmaksız da olabilirdin’
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşıma bir takipçisi tarafından getirilen yoruma tepki gösterdi.
Magazin 16 Mart 2019 - 08:39

Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in iyileşme emareleri göstermesinin ardından gündelik hayatına geri dönmeye çalışan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından esprili paylaşımlar yapmaya başladı. Gündelik hayatına dair keyifli kareleri takipçilerine ulaştıran Yasmin son olarak geride bıraktığımız gün ojelerini ne kadar keyifle sürdüğünü gösteren bir paylaşım yaptı.

Genç kız bu paylaşımında parmakların tombul olmasından yakınınca hiç beklemediği bir yorum geldi. “Ojelerim çok güzel oldu ama dolma parmaklarımdan çekemedim yine yüzümün kölesiyim” notuyla paylaştığı karesine “Şükret parmaksız da olabilirdin” şeklinde bir yorum gelince Yasmin Erbil: “Ben kötü bir şey mi dedim Allah aşkına? Şükür tabi ki şaka yapıyorum ayrıca seviyorum Allah Allah ya illa gereceksiniz” şeklinde konuştu.


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