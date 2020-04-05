Yasmin’den karantina tavsiyeleri: Evde kal, yere uzan…

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı renkli paylaşımlarla takipçilerinin sıkıcı karantina günlerini renklendiren Yasmin Erbil, bu defa da karantina paylaşımlarını nasıl yaptığını anlattı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, son derece yoğun bir tempoda sürdürdüğü renkli hayatını bırakıp ev karantinasına başladığından beri ilginç paylaşımlara imza atıyor. Dışarıda olamamanın verdiği sıkıntıyla telefonuna sarılan ve bol miktarda selfie çeken Yasmin Erbil, bunları takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmuyor.

Yasmin bu defa da selfielerini nasıl oluşturduğunda dair esprili bir kare paylaştı. Odasında yere uzanmış poz verdiği görülen genç kız bu görüntünün altına: “Evde kal, yere uzan zamanlayıcı ayarla poz ver” yazdı.