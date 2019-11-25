Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kiminle evli, eşi ne iş yapıyor?

Yeliz Yeşilmen sekiz yıl önce evlendiği Ali Uğur Akbaş ile dünya evine girdi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir? Eşi Ali Uğur Akbaş kimdir?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Geçmişte birçok yapım, dizi ve filmde rol alan Yeliz Yeşilmen Aşkım Aşkım dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ali Uğur Akbaş ile evliliğinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yeliz Yeşilmen, magazin basınında nadiren de olsa yer buluyor. İşte Yeliz Yeşilmen ve eşi Ali Uğur Akbaş’a dair merak edilenler…

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Adana’da İbrahim Tatlıses’in TV’sinde çalışırken İstanbul’a gelmeye karar verdi. Kral TV’de VJ olarak çalışmaya başladı arından Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Yine Mehmet Ali Erbil’in de yer aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de ve Dansöz adlı sinema filmlerinde rol aldı. Şarkıcılıkta da kendisini deneyen Yeliz Yeşilmen’in özellikle “Fıstık Çıkı Çıkı” şarkısı çok konuşuldu. İş adamı Ali Uğur Akbaş'la 2010 yılında nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra sakin bir yaşam tercih eden Yeliz Yeşilmen’in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur AKBAŞ, 1963 yılında Adana’da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Ali Uğur Akbaş, Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur AKBAŞ, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferans ve panellere katılarak bizzat birçok organizasyonun içinde de yer almıştır. Bunların yanında başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede gençlik, spor ve kültürel etkinlere katılarak, ata sporumuz güreş başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere katılmış, maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur.

İş dünyasının önde gelen iş adamlarından olduğu gibi spor dünyasında da birçok spor kulübün başkanlığını ve yöneticiliğini yapmaktadır. Adana Demirspor Kulübü’nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.