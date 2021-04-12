Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik 24 gün önce vefat etmiş

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle ‘Sanat dünyasının felaket tellalı’ olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik’in 24 gün önce vefat ettiğini açıkladı.

Onur Akay sitesinde, 78 yaşındaki Mustafa Dik’in 18 Mart 2021’de Tarsus'ta kaldığı huzurevinde solunum arresti nedeni ile vefat ettiğini yazdı. Akay, Mustafa Dik'in kızlarına ulaşan huzurevi yetkililerinin “Gelecek durumda değiliz” cevabını alınca, oyuncuyu sessiz, sedasız ve kimsesiz bir şekilde Tarsus Yeni Mezarlığı’na defnettiklerini belirtti.

1943 yılında Tekirdağ’da doğan Mustafa Dik, “Bize Türk Derler”, “Ringo Gestapo'ya Karşı”, “İntikam Fırtınası”, “Mekansız Kurtlar”, “Yılmayan Şeytan”, “Sakar Şakir”, “Atla Gel Şaban”, “Sahte Kabadayı”, “Umudumuz Şaban”, “Gerzek Şaban”, “Uç Güzel Güvercinim”, “Babanın Evlatları”, “Buyrun Cümbüşe” gibi filmlerde rol aldı.