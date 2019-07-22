Yeşim Salkım: Sarayın soytarıları demiştim!

Ünlü oyuncu Hale Soygazi Belge, bir televizyon programında annesinin Hale Soygazi olduğunu söyleyen Murat Şar'a 1 TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Davaya bakan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Hale Soygazi Belge'nin talebi doğrultusunda dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yolladı. Mahkeme, DNA örnekleri alınması amacıyla hem Soygazi'yi hem de Şar'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Hem Hale Soygazi Belge hem de Murat Şar'ın DNA örnekleri üzerinden inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, hazırladığı raporu mahkemeye yolladı. Rapora göre Murat Şar ile Hale Soygazi'nin biyolojik bağının olmadığı ortaya çıktı.

YEŞİM SALKIM’DAN DESTEK MESAJI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, haberlerin çıktığı dönemde sürekli olarak Hale Soygazi’ye haksız bir şekilde yüklenildiğini savunan Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile haklılığının ortaya çıkmasının yaşattığı mutluluk duygusunu paylaştı. Salkım şunları yazdı:

“Hale Soygazi, gözümüz aydın olsun ablacım çok mutluyum sizin adınıza… Gözünüz aydın çok üzücü günler yaşamıştınız ama bizler ben hep size inandık elimizden geldiğince yanınızda olduk sizi seviyoruz”