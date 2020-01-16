Yiğit Uçan kimdir? Yiğit Uçan nereli ve kaç yaşında?

Yiğit Uçan, 1987 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile geçen Yiğit Uçan hakkında merak edilenler haberimizde... Yiğit Uçan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterini canlandıran Yiğit Uçan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yiğit Uçan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Bosna Herseklidir. Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol almıştır.

2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı vardır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan, 1.70 metre boyunda, 72 kilo ve Yay burcudur.

Uğur Aslan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Nizameddin) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Şamil) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Sebo) (TV Dizisi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yavuz) (TV Dizisi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade Beyazıt) (TV Dizisi)

2015 – Filinta Bin Yılın Şafağında (Ejder) (TV Dizisi)