Yıldız Tilbe artık kimseyi sevemediğini açıkladı

Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilbe, yeni imajı hakkında konuştu: “Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım” dedi. Harbiye’de 12 konser vereceği yönündeki sorulara Tilbe, “Bu kötü corona virüsü günlerinden sonra çalışmak bize ilaç gibi geldi. Evde otura otura hasta olmuştum. Sahne alacağım için çok mutluyum. Toplumda olduğu gibi bende de hasta olma psikolojisi vardı. Hiçbir şey çıkaramadım yeni şarkı olarak. Kimseyle görüşmedim, ellerimi hep yıkadım, maskemi hep taktım” şeklinde cevap verdi.

“ARTIK SEVEMİYORUM”

Muhabirlerin “Bu kadar güzel aşk şarkıları yapan bir kadın nasıl sever?” sorusuna Yıldız Tilbe, “Artık sevemiyorum. Artık sevmeyeceğim değil, sevemiyorum. Akıllıca da delicede sevemiyorum” sözleriyle yanıt verdi.