Yıldız’ın Halit’i dolandırdığı ortaya çıkıyor! Yasak Elma 19. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Yasak Elma 18. son bölüm izle)

Yasak Elma 18. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 17. son bölümde; Yıldız’ın Zeynep ile Alihan öpüşmesi yüzünden Halit ile araları açılıyor. Ender Halit’i elde etme amacına adım adım yaklaşıyor. Ayrıca Kemal de Yıldız’a yaklaşıyor. Yıldız, Defne yüzünden çıldırıyor ve Halit’te yanındayken Defne’den hesap soruyor. Defne de boş durmayıp Yıldız’ın o kadar da masum olmadığını söylüyor . Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 17. son bölüm izleme linki…

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Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Zeynep, Zehra'nın sözleri yüzünden zor durumda kalıyor. Yıldız ile Halit'in arası açılıyor. Bu duruma en çok sevinen de tabi ki Ender. Bir de pusuda bekleyen Kemal var. Yıldız'a son darbe de Defne'den geliyor. Yasak Elma 19. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Yasak Elma'nın 18. son bölüm özeti…

YASAK ELMA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma yeni fragman henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 18. BÖLÜMDE NELER OLDU? SON BÖLÜM ÖZETİ…

Halit, Ender'i kıskanıp onunla bir gece geçirmiştir. Yıldız'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Yıldız, Halit'i ikna turlarına başlar ama Halit kafasının karışık olduğunu söyleyerek onu geçiştirir

Alihan ile Zeynep'in öpüşme olayı salonda buz kestirir. Zehra ile Ender tahmin edileceği gibi bu durumdan çok mutludur. Ender, Halit'in böyle şeylerden çok rahatsız olacağını söyler. Zeynep oradan çıkıp gider, Cem peşinden gider ama onu durduramaz. Alihan ile Cem karşı karşıya gelirler.

KEMAL YILDIZ'A YAKLAŞIYOR

Yıldız telaşla Zeynep'in peşinden gider. Kemal bu durumdan faydalanmayı ihmal etmez. Yıldız'ı arabaya alır ve Zeynep'e götürür. Yıldız eve geldiğinde Zeynep'i bulamaz. Kemal ‘merak etme onu bulacağız' diyerek Yıldız'ı sakinleştirmeye çalışır. Alihan da Zeynep'i bulamamıştır ama Yıldız Zeynep'in nereye gideceğini tahmin eder. Ve Yıldız, Zeynep'i bulur. İki kardeş sarılırlar. Yıldız, Zeynep ve Kemal beraber otururlar. Kemal eski günleri hatırlatır.

HALİT'TEN ZEYNEP'E UYARI

Halit çok rahat hareketler sergiler. Yıldız'ı tüm gece boyunca aramaz. Üstüne bir de bir şey olsa bana haber verirdin der. Ayrıca Zeynep ile konuşmak istediğini söyler. Halit, Zeynep'e özel hayatının onu ilgilendirmediğini ama çok yakınındaki insanlar bu durumdan etkilendiği için söylenen sözler yüzünden böyle anılmaktan rahatsız olduğunu söyler. Ayrıca özel hayatına dikkat etmesini söyler. Zeynep özür dileyerek olanlardan yaşadığı rahatsızlığı dile getirir.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ALİHAN İLE CEM KARŞI KARŞIYA

Alihan ile Cem karşı karşıya gelir. Cem ona duygularını açtığından neden Zeynep'e olan duygularından söz etmediğini sorgular. Cem bana dost gibi yaklaşıp, Zeynep'i nasıl kazanırım derdinde olduğunu söyler. Yani Cem'e göre Alihan'ın derdi Zeynep'e olan aşkı değil, başarı hırsıdır.

CEM ZEYNEP İLE KONUŞUYOR

Zeynep Alihan ile konuşuyor. Cem “neden seni üzerinin Alihan olduğunu söylemedi” der. Zeynep'ten orada yaşananları anlatmasını ister. Zeynep darmadağındır. Cem, Alihan'ın tüm hatayı üstlendiğini Zeynep'e söyler. Zeynep çok üzgündür ama Cem, onun için üzülmesini değil onu sevmesini istemektedir.

YILDIZ DEFNE'DEN ŞÜPHELENİYOR

Yıldız Defne'den şüpheleniyor hatta ona bunu açık açık da soruyor. Defne her zamanki rahat tavrı ile Yıldız'ı sakinleştiriyor. Defne, Ender'in Halit ile ilgili sözleri sonrası deliriyor. Yıldız öğrendiği yeni bir bilgi ile çıldırarak Halit'e hesap sormaya gidiyor. Defne de orada. Halit'in önünde Defne'ye ‘ yılan, kocamı mı ayartmaya çalışıyorsun' diyor. Defne'de boş durmuyor ve Halit'e ‘sen önce çok masum zannettiğin karına bak' diyor.