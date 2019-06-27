Yok Artık filminin oyuncu kadrosu: Yok Artık filminin konusu nedir?

Yok Artık filminde İstanbul trafiğine çıkan bir taksicinin başına gelen ilginç olayları ele alıyor. Filmin yönetmenliğini Caner Özyurtlu yapıyor. Başrollerde; Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Demet Evgar yer alıyor. İşte Yok Artık filmiyle ilgili ayrıntılar…

Yok Artık filmi bu akşam SHOW TV’de seyircilerle buluşuyor. Filmde Fikret (Erkan Kolçak Köstendil) adlı bir taksicinin yaşadığı olaylar anlatılıyor. Son zamanların yıldız oyuncularının yer aldığı film seyircilere ‘Yok Artık’ dedirtecek. İşte Yok Artık filmi hakkında merak edilen ayrıntılar…

YOK ARTIK FİLMİNİN KONUSU

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI





Şebnem Bozoklu (Asuman)

Demet Evgar (Ceyda)

Çağlar Çorumlu (Semih)

Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)

Serkan Keskin (Faruk)

Murat Akkoyunlu (Cenk)

Algı Eke (Melis)

Ceren Moray (Ebru)

Funda Eryiğit (Figen)

Necip Memili (Ahmet)

Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)

Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)