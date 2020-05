Yonca Evcimik kimdir? Yonca Evcimik nereli ve kaç yaşında?

1994 yılında bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'de yayınlanan ilk single olan “8:15 Vapuru”nu piyasaya süren Yonca Evcimik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yonca Evcimik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

1978-1990 yılları arasında müzikallerde profesyonel dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı. Tiyatro ve müzik kariyerine başlamadan önce bir hayat sigorta şirketi için bir satış temsilcisi olarak çalışan Yonca Evcimik, 1991 yılında Yonca Evcimik ilk albümü Abone’yi piyasaya sürdü. Bu albüm 2009 yılında açıklanan rakamlara göre 2 milyon 800 bin satış rakamına ulaşmıştır. Albüme adını veren Abone isimli şarkı Türk pop müziğinin milat şarkısı olarak görülmektedir.

Yonca Evcimik 1992 yılının sonunda ikinci albümü “Kendine Gel”i piyasaya sürdü. Bu albüm ilk kez bir reklam kampanyası şeklinde hazırlanan albüm olmuştur. Albümdeki hit şarkıların başında Kendine Gel, Henüz Çok Gencim, Haberin Olsun ve Karambol gelir. Albümün ilk klibi ayrıca profesyonel anlamda çekilen ilk Türk klibi olma özelliğini taşır.

1994 yılında ise Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ülkemizin ilk single'ını yaptı. “8:15 VAPURU” adlı bu single, kısa sürede müzik marketlerde ilk sıralara yükseldi. Aslında bu single'ı yapmaktaki amacı, yeni albümü “YONCA EVCİMİK 1994” ü tanıtmaktı. Bu single yaklaşık 400.000 adet sattı. Bu albüm Abone’den sonra en çok satan ikinci Yonca Evcimik albümüdür. Yonca Evcimik bu albüm sayesinde sesini Avrupa’ya duyurmaya başlamıştır. Albümün başlıca hit şarkıları Bandıra Bandıra, Tükendik ve Gel Gel’dir.

Evcimik, Eylül 2012’de sözleri Barlas Erinç’e, bestesi Tolib Kuliev’e, düzenlemesi İskender Paydaş’a ait olan Yallah Sevgilim isimli bir single yapmıştır. 2014’ün Haziran ayında ise 15. adlı albümünü son albümünü piyasaya sürmüştür.

“Abone” ile başlayan müzik maratonunda;” En Çok Satan Albüm Ödülü”, “Ümit Vaad Eden Sanatçı Ödülü”, Türkiye’de dönemin en önemli ve etkili video müzik kanalının düzenlediği organizasyonda “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülü” ve KKTC’de düzenlenen bir törende de “Yılın Kadın Pop Sanatçısı Ödülü”, doğaya ve canlılara verdiği önemden ve bu konudaki çalışmalarından dolayı Doğa ve Çevre Derneği’nden “Yılın Çevrecisi Ödülü” alan Yonca Evcimik, Başak burcudur

Albümleri:

Abone (1991)

Kendine Gel (1993)

Yonca Evcimik ’94 (1994)

I’m Hot For You (1995)

Günaha Davet (1998)

Herkes Baksın Dalgasına (2001)

Teklileri, EP’leri:

8:15 Vapuru (1994)

Yaşasın Kötülük (1997)

Aşka Hazır (EP, 2004)

Oldu, Gözlerim Doldu (2005)

Şöhret (EP, 2008) – (PopCorn & U.ur)

Tweetine Bandım (2010)

Yallah Sevgilim (2012)

Aha! (2016)

Kendine Gel (2017)

Son Kalan Aşk (2017)

Remiks albümleri:

The Best of Yoncimix – Remixes (2002)

Aha! – Remixler (2016)

Arşiv albümleri:

5’i Bir Yerde – GOLD (2012)

Düetleri:

Kırmızı Kart feat Faruk K. (2002, Honki Ponki)

Oldu Gözlerim Doldu feat Sirhot (2005)

Oldu Gözlerim Doldu feat DJ Murad (2005)

Gözyaşı feat. Sirhot (2007, Nakavt)

Ah Be Yonca feat UUR (2008, Şöhret)

Seni Hâlâ Seviyorum (2011)

Bandıra Bandıra feat. Volga Tamöz (2012, Tam 90dan)

Çok Mu Zor feat Okay Barış (2014, 14.)

Kendine Gel feat İrem Derici & Gökçe (2016)

Yonca Evcimik'in rol aldığı tiyatro oyunları ve müzikaller:

Hisseli Harikalar Kumpanyası (1980) / Dansçı ve Oyuncu

Hababam Sınıfı (Müzikal) (1981) / Dansçı ve Oyuncu

Yedi Kocalı Hürmüz / Dansçı ve Oyuncu

Artiz Mektebi / Dansçı ve Oyuncu

Carmen / Dansçı ve Oyuncu

Ajda Pekkan Süperstar / Dansçı ve Oyuncu

Nükhet Duru ve On Yıl Geçti / Dansçı ve Oyuncu

Şen Sazın Bülbülleri (1982) / Dansçı ve Oyuncu

Neşeli Kuklalar (1983) / Dansçı, oyuncu ve şarkıcı

Devekuşu Kabare (Yasaklar, Aşk Olsun, Geceler, Reklamlar, Deliler) / Dansçı, oyuncu ve şarkıcı

Yeliz Kabere Show (2011) / Koreograf ve Yönetmen

Yonca Evcimik'in rol aldığı diziler ve filmler:

1979 – Doktor (Sinema Filmi)

1981 – Hababam Sınıfı Güle Güle (Yonca) (Sinema Filmi)

1984 – Kızlar Sınıfı (Nurgül) (Sinema Filmi)

1995 – Bay E (Köylü Kadın (Sinema Filmi)

1996-2001 – Çılgın Bediş (Bediş) (TV Dizisi)

2000 – Karambol (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 – Altın Kızlar (TV Dizisi)

2010 – Sen Harikasın (Bale Hocası) (TV Dizisi)

2012 – Kral Yolu Olsa Krallığı (Sinema Filmi)

2013 – Heberler (TV Dizisi)

2103 – Aşk Kaç Beden Giyer (TV Dizisi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Yonca) (TV Dizisi)

Yönetmenliğini yaptığı klipler:

Çıtır Kızlar – Çıtır Kızlar (1996)

Bir Kaç İyi Adam – Bir Kaç İyi Adam (1996)

Çıtır Kızlar – Yaşanacaksa Yaşanacak

Çıtır Kızlar – Çal Çamuru

Çıtır Kızlar – Bana Mı Sordun?

Yonca Evcimik – Sallan Yuvarlan (1996)

Yeliz – Yalan (2008)

Yeşim Salkım – Yeniden Başlasın

Yonca Evcimik – Vurula Vurula

Ödülleri:

1999 – 5.Kral Tv Video Müzik Ödülleri – En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçı