Yonca Evcimik’in acı kaybı: Hakkını helal et…

Müzikal kariyeri yanında oyunculuğu ve yaptığı danslarla yıllara damga vuran Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından bu defa acı bir haber verdi.

Uzun zamandır birlikte olduğu ve üzerine titrediği köpeği Bobo’nun ölüm haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Evcimik, şu ifadeleri kullandı:

“Benim iyi kalpli, vicdanlı, efendi canım oğlum Bobo'm dün gece aniden sessiz sedasız melek oldu… Mutlu yaşadık, çok anılar biriktirdik… Tekrar buluşuncaya kadar babacım ve melek olan diğer canlarla orada huzurla ol …Hakkını helal et bobocum….30.5.2020”