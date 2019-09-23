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Zafer Algöz: Zeki Müren bile kendini böyle oynayamazdı
Zafer Algöz: Zeki Müren bile kendini böyle oynayamazdı
Oyuncu Zafer Algöz'den meslektaşı Çağlar Çorumlu'ya övgü dolu sözler...
Magazin 23 Eylül 2019 - 08:13

Cem Yılmaz filmlerinin değişmeyen isimlerinden oyuncu Zafer Algöz, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla son dönemlerin başarılı oyuncularından Çağlar Çorumlu’ya göndermede bulundu. ArifV216 filminde birlikte oynadığı Çağlar Çorumlu’nun hayat verdiği Zeki Müren karakterinden övgü dolu sözlerle bahseden Algöz, televizyon kanalında yayınlanan filmi izledikten sonra şu satırları yazdı:

“Çağlar Çorumlu inan Zeki Müren bile kendini böyle oynayamazdı. ArifV216 filmimizi her izleyişimde, şu performansa nasıl ödül vermezler demişimdir. Şahanesin…”


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