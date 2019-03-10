Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Zeynep Alkan gecenin onbir buçuğunda…
Zeynep Alkan gecenin onbir buçuğunda…
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yaptığı ilginç sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Magazin 10 Mart 2019 - 10:13

Yurt dışında eğitim gören ve buradan yaptığı paylaşımlarla özel hayatına takipçilerini de ortak eden Zeynep Alkan, gecenin 11 buçuğunda yaptığı paylaşımla yine ne kadar enerjik olduğunu gözler önüne serdi. Bir yoga hareketi olan ‘başının üzerinde durma’ya çalışan Alkan hareketinde başarılı olmaya kısa bir süre kala düşerek hareketi tam olarak gerçekleştiremedi. Düşerken arkasında duran sandalyeye çarpan Zeynep Alkan neyse ki hareketini herhangi bir sorun yaşamadan bitirdi.

 

İLGİLİ HABERZeynep Alkan: Başka bir yere ışınlandım
Etiketler