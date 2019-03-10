Zeynep Alkan gecenin onbir buçuğunda…

Yurt dışında eğitim gören ve buradan yaptığı paylaşımlarla özel hayatına takipçilerini de ortak eden Zeynep Alkan, gecenin 11 buçuğunda yaptığı paylaşımla yine ne kadar enerjik olduğunu gözler önüne serdi. Bir yoga hareketi olan ‘başının üzerinde durma’ya çalışan Alkan hareketinde başarılı olmaya kısa bir süre kala düşerek hareketi tam olarak gerçekleştiremedi. Düşerken arkasında duran sandalyeye çarpan Zeynep Alkan neyse ki hareketini herhangi bir sorun yaşamadan bitirdi.