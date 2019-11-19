Zeynep Bastık evleneceği tarihi açıkladı

Mustafa Sandal ile yaptığı düetle adından söz ettiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene nişanlandığı sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor. Bastık nikah tarihini açıkladı.

2019 senesinin tartışmasız en çok konuşulan ve coverları en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile evlenmeye hazırlanıyor. Son olarak Mustafa Sandal ile yaptığı düet sonrası gündeme gelen Zeynep Bastık, ‘Bir terslik olmazsa 7 Haziran’da evleniyoruz’ dedi.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?



Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti. İlköğretim ve liseyi İzmir’de okudu. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Zeynep Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.