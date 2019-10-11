Zeynep Mansur’un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürüyor!

Mansur Yavaş’ın Nisan ayında mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamasından bu yana şarkıcı Zeynep Mansur’un twitter hesabı sürekli olarak Ankara’yla ilgili mesajlarla dolup taşıyor. İlk olarak sosyal medya hesabından tebrik mesajları almaya başlayan Zeynep Mansur, ilerleyen aylarda bu defa hizmet bekleyen insanların mesajlarıyla meşgul olmaya başladı. Konuyla ilgili olarak bundan birkaç ay evvel hakkında haberler yapılan Mansur “Gülsem mi ağlasam mı?” bilemiyorum demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “İnsanlar sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'ı etiketleyerek ona mesaj atacaklarına beni etiketleyerek bana mesaj atıyorlar. Son 1 ay içerisinde aldığım olumlu ve olumsuz yorumların haddi hesabı yok. Şimdi ise tebrik mesajları alıyorum. Halime güleyim mi ağlayayım mı bilemedim” dedi.

AYLAR GEÇTİ MESAJLAR BİTMEDİ

Şarkıcı Mansur, aradan aylar geçmesine ve yaşanan karışıklıkla ilgili hakkında onlarca haber yapılmasına rağmen halen Mansur Yavaş’la karıştırılmaya devam ediyor. Twitter hesabından yaşadığı bu karışıklıkla ilgili paylaşımlarda bulunan Zeynep Mansur kimi iletilere cevap bile veriyor. İşte Zeynep Mansur’un aylardır devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili tweetler!