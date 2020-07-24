Zeynep Yılmaz, doğum gününü Yunanistan’da kutladı

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, dün Yunanistan’da erken doğum günü partisi verdi. Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Yılmaz’ın keyifli hali dikkat çekti.

Yunanistan’da bir tavernada yapılan partide Yılmaz ve yakın arkadaşları, sirtaki yapıp tabak kırarak eğlendi. Yılmaz Instagram paylaşımına ise şu notu düştü:

* Hayat hem tatlı hem acı sürprizlerden ibaret… Bir gün çok guleriz bir gün çok ağlar… En guzeli hep güzel dostlar edinmek… 27 Temmuz dogum günüm, daha birkaç gün var ama hep yanımda olan en iyi dostlarıma binlerce teşekkürler bana bu güzel erken doğum günümü yaşattıkları için… İyi ki varsınız.