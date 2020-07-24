Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Zeynep Yılmaz, doğum gününü Yunanistan’da kutladı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi mimar Zeynep Yılmaz, 27 Temmuz'daki doğum gününü erkenden kutladı. Doğum gününü Yunanistan'da kutlayan Yılmaz'ın partisinden paylaştığı kareler, ünlü ismin ne kadar eğlendiğini gözler önüne serdi.
Magazin 24 Temmuz 2020 - 11:28

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, dün Yunanistan’da erken doğum günü partisi verdi. Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Yılmaz’ın keyifli hali dikkat çekti.

Yunanistan’da bir tavernada yapılan partide Yılmaz ve yakın arkadaşları, sirtaki yapıp tabak kırarak eğlendi. Yılmaz Instagram paylaşımına ise şu notu düştü:

* Hayat hem tatlı hem acı sürprizlerden ibaret… Bir gün çok guleriz bir gün çok ağlar… En guzeli hep güzel dostlar edinmek… 27 Temmuz dogum günüm, daha birkaç gün var ama hep yanımda olan en iyi dostlarıma binlerce teşekkürler bana bu güzel erken doğum günümü yaşattıkları için… İyi ki varsınız.

İLGİLİ HABERZeynep Yılmaz takipçisinin yazdığı yoruma sinirlendi, cevap verdi, sonra hepsini sildi
Son güncelleme: 11:29 - 24.07.2020