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Zombi Angelina Jolie ile sahte Barbie bir arada
Zombi Angelina Jolie ile sahte Barbie bir arada
Magazin 12 Aralık 2018 - 15:49

Angelina Jolie’ye benzemek için defalarca ameliyat olan Sahar Tabar tekrar ortaya çıktı.

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Barbie bebeğe benzemeye çalışan arkadaşı Sanaztt ile buluşan Tabar, beraber şarkı söylediler.
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Danslarıyla da dikkat çeken ikilinin görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Görüntüsüyle dikkat çeken Tabar, aylar önce diyete girerek, 40 kiloya düşmüştü. Bugüne kadar 50’den fazla operasyon geçiren Tabar, ayrıca makyaj ve çeşitli protezler kullandığı açıklanmıştı.

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Sıradışı görüntüsüyle Instagram’da fenomen olan Tabar’ın takipçileri, Tabar’ın estetik ameliyat olmadığını, protez ve makyaj malzemeleriyle bu hale geldiğini öne sürüyor.

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