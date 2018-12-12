Zombi Angelina Jolie ile sahte Barbie bir arada

Zombi Angelina Jolie ile sahte Barbie bir arada

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Angelina Jolie’ye benzemek için defalarca ameliyat olan Sahar Tabar tekrar ortaya çıktı.



Barbie bebeğe benzemeye çalışan arkadaşı Sanaztt ile buluşan Tabar, beraber şarkı söylediler.



Danslarıyla da dikkat çeken ikilinin görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.



Görüntüsüyle dikkat çeken Tabar, aylar önce diyete girerek, 40 kiloya düşmüştü. Bugüne kadar 50’den fazla operasyon geçiren Tabar, ayrıca makyaj ve çeşitli protezler kullandığı açıklanmıştı.



Sıradışı görüntüsüyle Instagram’da fenomen olan Tabar’ın takipçileri, Tabar’ın estetik ameliyat olmadığını, protez ve makyaj malzemeleriyle bu hale geldiğini öne sürüyor.



