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Zümrüdüanka dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor?
Zümrüdüanka dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor?
Başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın Zümrüdüanka dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! 2020 yılında yayın hayatına başlayacak ilk dizilerden biri olacak olan Zümrüdüanka 1. bölümünün FOX TV'de yayınlanma tarihi de belli oldu. İşte Zümrüdüanka fragmanı ve yayınlanma tarihi...
Magazin 7 Ocak 2020 - 12:11

Fox TV’nin yeni yapımlarından olan Zümrüdüanka dizisinden ilk fragman yayınlandı. Aralık ayında TRT1 ekranında final yapan Elimi Bırakma dizisinin Cenk'i olarak beğeni kazanan Alp Navruz, ara vermeden yeniden bir dizi projesinde Zümrüdüanka’da boy gösterecek. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerde oynadığı Zümrüdüanka dizisinin oyuncu kadrosunda Ayten Uncuğlu, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Miray Akay, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Aslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.

ZÜMRÜDÜANKA İLK FRAGMAN

 

ZÜMRÜDÜANKA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zümrüdüanka 25 Ocak Cumartesi 20.00'de FOX'ta başlıyor.

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