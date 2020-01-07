Zümrüdüanka dizisinden ilk tanıtım yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor?
Fox TV’nin yeni yapımlarından olan Zümrüdüanka dizisinden ilk fragman yayınlandı. Aralık ayında TRT1 ekranında final yapan Elimi Bırakma dizisinin Cenk'i olarak beğeni kazanan Alp Navruz, ara vermeden yeniden bir dizi projesinde Zümrüdüanka’da boy gösterecek. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerde oynadığı Zümrüdüanka dizisinin oyuncu kadrosunda Ayten Uncuğlu, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Miray Akay, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Aslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Serkan Acay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ ve Nazlı Pınar Kaya yer alıyor.
ZÜMRÜDÜANKA İLK FRAGMAN
ZÜMRÜDÜANKA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zümrüdüanka 25 Ocak Cumartesi 20.00'de FOX'ta başlıyor.