3 bin 500 yıllık antik kenti talan ettiler, kazı başkanı isyan etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde Prof. Dr. Adnan Diler başkanlığında yaklaşık 10 yıl önce kazı ve kurtarma çalışmalarına başlanan Leleg uygarlığından kalma 3 bin 500 yıllık Antik Pedasa Kenti harabeleri içerisinde kaçak kazı yapanların bazı mezar ve odaları açtıkları ortaya çıktı.

ANTİK KENTTE YAĞMA VAR

Turizmci Turan Akyüz'ün tespit ettiği kazılarda bazı mezarlarda iki metreye kadar inildiği ve açıldığı görüldü. Antik kentin muhtelif yerlerinde de hazine avcılarının farklı çalışmalar yaptığı saptandı. İhbarlar üzerine Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

KAÇAK KAZILAR ÖNLENEMİYOR

Turan Akyüz, kaçak kazı yapılan bölgeleri fotoğrafladığını belirterek “Bodrum'un ilk yerleşim yerlerinden biri olan Pedasa’nın tarihini gün ışığına çalışmaları devam ederken, hazine avcılığının önlenememesi tarihimiz açısından olumsuz bir gelişme. Soyguncuların ne bulup bulmadığı belli değil ama burada bir talan söz konusu. Pedasa bölgesinde 3-4 yerden kiriş olduğu için kaçak kazılarda önlenemiyor. Bildiğimiz kadarı ile antik kentin bir girişinde şu anda bekçi bulunuyor. Önlemlerin sıkılaştırılması tarihi zenginliğimizin yağmalanmaması açısından önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

LELEG TARİHİNİ 600 YIL GERİYE GÖTÜRDÜK

Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler ise, yaklaşık on yıldır aralıklarla süren kazı ve kurtarma çalışmalarında elde edilen bulgulardan Leleg tarih ve kültürünü 600 yıl geriye götürdüklerini ve çok önemli eserleri gün ışığına çıkardıklarını belirtti.

Tarihi yapıların korunamadığını vurgulayan Diler, “Özellikle pandemi döneminde ve sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde eline detektörü alan antik kentlere dalıyor. Bu sadece Pedasa için değil tüm ören yerlerimiz için geçerli ne yazık ki koruyamıyoruz. Detektörlerle gelenler bir iki metrelik derinliğinde her şeyi bulabiliyorlar. Çünkü bizim antik kentlerimiz toprağın çok derinliğinde değil, yüzeye çok yakın. Pedasa çok dağınık bir bölgede bulunuyor Bu nedenle bir bekçinin yapabileceği bir iş değil. Antik kentleri korumak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevi değil” dedi.

ÇALINANLAR YURT DIŞINA KAÇIRILIYOR

Antik kentlerdeki yağmanın pandemi döneminde hızla arttığını belirten Diler, “Konuyu Bodrum Kaymakamı'na ilettim, belediyeye ilettim. Bu değerleri korumak sadece bakanlığın işi değil, çünkü bakanlığın tüm bütçesini ayırsanız sadece Pedasa’yı koruyamazsınız. Bu nedenle zabıta, jandarma ve polis tarafından oluşturulacak devriyelerle önlemleri arttırmamız gerekir. Buradan çıkarılan eserler ne yazık ki büyük bir hızla yurt dışına kaçırılıyor ve bizler kaybolan değerlerimizi geri getirmeye çalışıyoruz. Çalınan değerlerin peşinden koşmaktansa yerinde korumak için herkesin seferber olması gerekir” diye konuştu.