394 basamaklı Ihlara Vadisi’nde turist yoğunluğu

Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Ihlara Vadisi, şu sıralarda da Rus ve Ukraynalı turistlerin akınına uğruyor.

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Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Normalleşme süreciyle Ihlara Vadisi’ne ziyaretler arttı. Buraya gelen turistler, doğayı, tarihi ve kültürü bir arada görebiliyor. 394 merdiven inen, 14 kilometre yürüyüş yapan turist gruplarının olduğu görüyoruz.

Vadi içinde Melendiz Çayı kenarında yürüyüşlerini yaparken, hem kiliseleri ziyaret edip suyun üstündeki restoranlarda dinlenip, çay ve yemeklerini yiyebiliyorlar. Vadiye gelen turistler, Kapadokya gezileri içinde cennet gibi bir bölgede bu gezilerini tamamlıyor.

Vadi devamında bulunan Selime Katedrali, Kapadokya bölgesindeki en büyük manastır olarak geçiyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz buraya hayran kaldıklarını ifade ediyor. Şu anda da bölgemizde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor” dedi.

RUSLAR DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE HAYRAN KALIYOR

Vadiye giden turistlerin yürüyüş parkurunu çok sevdiklerini söyleyen tur rehberi Mert Pamukçu ise, “Normalleşmeyle Ihlara Vadisinde yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şu anda Ukrayna ile Rusya’dan turistler geliyor. Ihlara Vadisi’ne gelen turistlerimiz çok memnun kalıyor.

Vadide 3 kilometre doğa yürüyüşü yapıp, Melendiz Çayı’nın kenarında yemeğimizi yiyip panorama fotoğrafları çekip, günümüzü dolu dolu geçiriyoruz. Turistlerin gelmesiyle vadide neşeli anlar yaşanıyor. Bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu. (DHA)