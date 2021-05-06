5 yıldızlı otellerin yanında bedava tatil yapıyorlardı! Bu sene tam kapanma engel oldu

Antalya’da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi’nde denize sıfır lüks tatili ücretsiz sunan oba ve çardaklar, geçen yıl bırakıldığı gibi duruyor.

Aksu ve Serik ilçelerinden gelen 3 bin kişinin, her yıl sahil bandındaki derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçirme alışkanlığı bu yıl art arda gelen pandemi yasakları nedeniyle henüz başlayamadı.

Uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunduğu çardakların bazı yerlerine biriken kumlar nedeniyle ulaşmak imkansız hale geldi.

GEÇEN YIL MARKET BİLE KURDULAR

Yaşlılar, kadınlar ve çocukların geçen yıl gelip hem tüm yazı coronadan uzak izole hem de ücretsiz geçirdiği çardak kentte market dahi kurularak bölge sakinlerinin ihtiyaçları karşılandı. (DHA)

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