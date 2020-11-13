Bolu doğaseverlerin rotası olmaya hazır

Bolu'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor. Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Bölgedeki otellerde yüzde 70 gibi bir doluluk bekliyoruz. Özellikle yarından itibaren aile ağırlıklı misafir bekliyoruz" dedi.

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dört mevsim ilgi çeken Bolu, okulların ara tatile girmesiyle doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyükşehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, Gölcük, Yedigöller ile kaplıcaları ve yüksek rakımlı yaylaları her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor.

Sonbaharla ayrı bir güzelliğe bürünen Bolu’nun doğa harikalarının ara tatilde de ilgi görmesi bekleniyor. (DHA)

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, “Bolu’da şu anda mevcut rezervasyon durumları yüzde 30’larda gidiyor. Ama yüzde 70 gibi bir doluluk bekliyoruz. Bolu’nun en güzel zamanları şu anda. Gölcük, Abant ve Yedigöller’de tam bir renk cümbüşü var. Ara tatilin de bu döneme gelmesi turizmciler için de iyi olacak. Otellerimizin tamamında güvenli turizm sertifikası var. Pandemi kurallarına uygun olarak hijyen, maske, mesafe kuralları uygulanıyor. Gelecek misafirlerimiz güvenli şekilde tatillerini yapabilecek” dedi.