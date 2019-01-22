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Dipsiz Göl Şelalesi’nde turkuaz buz sarkıtları oluştu
Dipsiz Göl Şelalesi’nde turkuaz buz sarkıtları oluştu
Sivas'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında buz tutan Dipsiz Göl Şelalesi'nde turkuaz rengini alan sarkıtlar şelaleye ayrı bir güzellik kattı.
Seyahat 22 Ocak 2019 - 16:27

Son 5 yılın en şiddetli kışını yaşayan ve soğuk havanın hakimiyetini sürdürdüğü Sivas’ta, il genelindeki bir çok akarsu, baraj, göl ve gölet dondu.

buz1Soğuk havadan Doğanşar ilçesi yakınlarında bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de etkilendi.

buz2Kent merkezine 82 kilometre mesafede bulunan ve 30 metreden dökülen suyu ile yazları ziyaretçi akınına uğrayan şelale, buzdan bir görünüme kavuştu.

buz3Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de tamamen buz tuttu. Buz tutan sarkıtların bir bölümünün turkuaz renklerinde oluşması, şelaleye eşsiz bir güzellik kattı.

buz4Zemindeki yoğun kar örtüsü nedeniyle şu günlerde yürüyerek inilmesi mümkün olmayan şelale, havadan drone ile görüntülendi.

DHA

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