Diyadin Kanyonu, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescillendi

Ağrı’ya 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin Kanyonu, kışın oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, manzarası ve doğal yapısı ile doğaseverlerin yanı sıra doğa sporcularının da dikkatini çekiyor.

Bitki örtüsü, akarsuları, şelaleleri, sarp kayalıkları ve bu kayalıkların üzerine kurulan yerleşim alanları ile yazın olduğu gibi kış aylarında da görsel güzellik sunan Diyadin Kanyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescillendi.

Doğal koruma alanı olarak ilan edilen kanyonda incelemelerde bulunan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, “Kanyonlarımız doğal sit alanı haline geldi. Kanyonun eni 30, yüksekliği ise 50 metre arasında değişiyor. Uzunluğu 30 kilometre olan bir yer. Burası karavan, doğa tutkunlarına, çadır kuracaklara, yürüyüş yapacaklara muhteşem bir alan. Tüm vatandaşlarımızı, doğaseverleri Diyadin’e bekliyoruz” diye konuştu.

Kanyonda arkadaşları ile birlikte gezintiye çıkan gençlerden Nurullah Kaya, “Kanyonları görmeye bütün doğaseverleri ve turistleri bekliyoruz. Güvenlik açısından hiçbir sorun yok. Buraların keşfedilip, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Çok güzel bir manzaraya sahip” dedi. (DHA)