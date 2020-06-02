Dünyanın en büyük yeraltı göllerinden birine sahip Drach Mağaraları

Dünyanın en büyük yeraltı göllerinden birine sahip Drach Mağaraları

İspanya'nın Mayorka Adası denilince akla ilk olarak deniz, plajlar ve eğlence hayatı gelir. Oysa ada, çok ilgi çeken bir jeolojik oluşuma da sahip.

4 kilometre uzunluğundaki dört büyük mağaradan oluşan Drach Mağaraları, etkileyici yapısıyla her yıl onbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Porto Cristo mevkiine yakın Manacor Belediyesi sınırları içindeki mağaraların keşfi de hayli eskiye dayanıyor.

Öyle ki ilk olarak 1338 tarihli bir mektupta Drach Mağaraları’ndan bahsedildiği belirlenmiş.

Mağaraları ilginç kılan en önemli özellik ise dünyanın en büyük yeraltı göllerinden birini barındırması.

Bu gölde kayıkla da dolaşılabiliyor.

En derin yeri 25 metreyi bulan mağaraların ortalama sıcaklığı 21 derece civarında.

Mağaraların 1.2 km’lik kısmı ziyaretçilerce gezilebiliyor.

Sarkıt ve dikitleri özel olarak ışıklandırılan mağaralar, kimi yerinde masmavi renk alan gölüyle tam anlamıyla görsel şölen sunuyor.

Drach Mağaraları’nı gezmek isteyenlere biletlerini önceden online olarak almaları öneriliyor.

Bunun nedeni mağaraya aynı anda kısıtlı sayıda ziyaretçi alınması ve gişeler önünde uzun kuyrukların olması.