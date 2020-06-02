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Dünyanın en büyük yeraltı göllerinden birine sahip Drach Mağaraları
Dünyanın en büyük yeraltı göllerinden birine sahip Drach Mağaraları
İspanya'nın Mayorka Adası denilince akla ilk olarak deniz, plajlar ve eğlence hayatı gelir. Oysa ada, çok ilgi çeken bir jeolojik oluşuma da sahip.
Seyahat 2 Haziran 2020 - 12:32

4 kilometre uzunluğundaki dört büyük mağaradan oluşan Drach Mağaraları, etkileyici yapısıyla her yıl onbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Foto: DepoPhotos

Porto Cristo mevkiine yakın Manacor Belediyesi sınırları içindeki mağaraların keşfi de hayli eskiye dayanıyor.

Foto: DepoPhotos

Öyle ki ilk olarak 1338 tarihli bir mektupta Drach Mağaraları’ndan bahsedildiği belirlenmiş.

Foto: DepoPhotos

Mağaraları ilginç kılan en önemli özellik ise dünyanın en büyük yeraltı göllerinden birini barındırması.

Foto: DepoPhotos

Bu gölde kayıkla da dolaşılabiliyor.

Foto: DepoPhotos

En derin yeri 25 metreyi bulan mağaraların ortalama sıcaklığı 21 derece civarında.

Foto: DepoPhotos

Mağaraların 1.2 km’lik kısmı ziyaretçilerce gezilebiliyor.

Foto: DepoPhotos

Sarkıt ve dikitleri özel olarak ışıklandırılan mağaralar, kimi yerinde masmavi renk alan gölüyle tam anlamıyla görsel şölen sunuyor.

Foto: DepoPhotos

Drach Mağaraları’nı gezmek isteyenlere biletlerini önceden online olarak almaları öneriliyor.

Foto: DepoPhotos

Bunun nedeni mağaraya aynı anda kısıtlı sayıda ziyaretçi alınması ve gişeler önünde uzun kuyrukların olması.