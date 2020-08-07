Dünyanın en ince kemer barajı Wudongde Hidroelektrik Santrali

Aralık 2015'te inşasına başlanan hidroelektrik santralinin jeneratörlerinin toplam kurulu gücü, 10 milyon 200 bin kilovata ulaşacak.

Wudongde Hidroelektrik Santrali, Çin’in dördüncü ve dünyanın yedinci büyük hidroelektrik santrali. Baraj yüksekliği azami 270 metreyi, ortalama kalınlığı ise 40 metreyi bulan Wudongde Hidroelektrik Santrali, dünya üzerindeki en ince çift eğrilikli kemer baraj olma niteliği taşıyor. Diğer yandan, Wudongde’nin 270 metrelik gövdesinin dışında, büyük bir kısmı dağın üzerinde ve yerin altında bulunuyor.

Santral, barındırdığı teknolojilerle dünyada hidroelektrik teknolojisinin gelişme seviyesini de birçok açıdan yukarıya taşıdı. Wudongde Barajı’nın inşasında hava koşulları dikkate alınarak, düşük ısıya uygun beton türünün kullanılması, barajın termal gerilmelerini de önemli ölçüde azalttı. Bu teknoloji, ısı kontrolünden kaynaklı sorunların ve çatlama probleminin çözülmesini sağladı.

Barajın önemli bir kısmının 1 milyar yaşındaki eski kaya kütlelerinin üzerinde inşa edildiği belirtiliyor. Bölgenin litolojik yapısının karmaşık ve değişken olması nedeniyle projenin inşası son derece zorlu koşullarda tamamlandı.

Santraldeki tüm jeneratörlerin Temmuz 2021’de tamamlanarak üretime geçmesi bekleniyor. Wudongde Hidroelektrik Santrali tarafından üretilen elektrik enerjisi, her yıl 12,2 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlayacak.

Baraj, aynı zamanda Yangtze Nehri Havzası’nda sel önleme sisteminin de önemli bir parçasını oluşturuyor.