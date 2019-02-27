Dünyayı görmenin yeni şekli: Tecrübeye dayalı seyahat

Her yeni yıl daha fazla seyahat etmek ve dünyayı görme şeklimiz değiştirmek için bir fırsat. Seneler geçtikçe edindiğimiz deneyimler, seyahatin sadece ‘tatile çıkmak’ olmadığını kanıtlıyor. 2019 seyahat trendleri de bunun altını özellikle çizer nitelikte. Bu trendlerden biri olan tecrübeye dayalı seyahat, yeni yerler keşfetmek ve hayata bakışımızı değiştirmek için yepyeni fırsatlar sunuyor...

Yeni bir şey öğrenme arzusunu seyahatle buluşturan bu trend, yeni sorumluluklar almayı ve yeni olasılıklarla tanışmayı da beraberinde getiriyor. Sınırlı bir zaman aralığında dahi olsa çıktığınız seyahatten yeni becerilerle geri dönmek paha biçilemez olduğu bir gerçek…



Mantar Avcılığı; Istria, Hırvatistan

Mutfakların altın değerindeki malzemesi mantar, kullanım konusunda engin bilgi isteyen geniş bir aile. Hırvatistan'ın pitoresk bölgesi Istria ise yerel mantarlar ve mantar toplayıcılığı konusunda oldukça zengin bir bölge.

Mantarın tarihini ve kültürünü merak edenler için av köpekleri ile Motovun ormanlarının derinliklerine doğru tecrübeli kişilerle bir yolculuğa çıkmak, Hırvatistan'ı yeni bir yüzü ile tanıma fırsatı verebilir. Seyahatiniz için ufak bir not; siyah mantarlar yılın hemen her zamanı toplanabilirken beyaz mantarlar sadece Eylül ve Ekim aylarında toplanabiliyor.

Uzay Kampı; Alabama, ABD

Alabama'nın Huntsville şehrinde yer alan Space Camp, bir hafta sonu boyunca astronotların da aldığı Multi-Axis eğitimini almanıza olanak tanıyor. Bu eğitimin ardından simülasyon görevine çıkabiliyor; NASA'da görev almış mühendislerden gerçek hikayeler dinleyebiliyorsunuz.

Yoga Eğitimi; Goa, Hindistan

Gündelik yaşantınızda bir tutku haline getirdiğiniz yogayı sertifikalı bir eğitmen olarak tecrübe etmek istiyorsanız rotanızı Hindistan'a çevirebilirsiniz.

Felsefesinden duruşlarına istediğiniz süre kadar bir eğitim alabileceğiniz pek çok yoga okulunun bulunduğu Goa, sizi bu antik pratiğin köklerine indirirken şehri keşfedeceğiniz olanaklar da sağlıyor.

Dinazor Kazıcılığı; Alberta, Kanada

Prehistorik çağların devasa efsaneleri, genç yaşlı gözetmeksizin herkesin ilgisini çekiyor. Kanada'nın UNESCO Dünya Mirası Bölgesi olan Dinosaur Provincial Park, 58 dinozor türünün kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.

Dört gün süren program, okyanusaşırı bir seyahat yapmak isteyen maceraperestler için olağanüstü bir deneyim vadediyor.

Sörf; Ericeira, Portekiz

‘Hang ten' yapmak her zaman istediğiniz bir şeyse, bunu dünyanın en popüler sörf noktalarından birinde öğrenmeye ne dersiniz? Lizbon'un kuzeyinden 35 km uzaklıktaki Portekiz'in pitoresk şehri Ericeria, Avrupa'nın sörfe adanmış en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Sörf bölgelerinin çevresel, kültürel ve ekonomik değerlerini korumaya adanan Save the Waves, aynı zamanda deneyimli sörfçülerden sörfün inceliklerini öğrenebileceğiniz eğitimler de veriyor.

Çikolata Yapma Dersleri; Brüksel, Belçika

Bir sonraki seyahatinizde pusulanızı Avrupa'ya çevirmeyi düşünüyorsanız çikolatanın kışkırtıcı kokusunu takip edin ve dünyanın çikolata başkenti Brüksel'e gidin.

Fındıklı veya kuru meyveli, baharatlı çikolataları ile bir efsaneye dönülen Zaabar'ı ise özellikle ziyaret edebilirsiniz; zira firmanın ustalarının atölye çalışmalarına denk gelme olasılığınız çok yüksek.

Arkeolojik Kazılar; Nottinghamshire, İngiltere

Roma harabeleri, Viking kalıntıları ve Anglo Sakson yıkıntıları ile İngiltere, olağanüstü bir tarihe sahip. İngiliz Arkeoloji Kurulu'nun yürüttüğü kazılar halen devam ediyor ve gönüllüleri de kabul ediyorlar.

Eğer tarihle ilgiliyseniz ve ada coğrafyasını seviyorsanız çömlek tanımlama, kazı alanı fotoğrafçılığı, kazı süreci gibi eğitimlere katılabilir ve temel bilgilerinizi geliştirebilirsiniz.

Miksoloji Eğitimi; Londra, İngiltere

Londra'ya gitmişken barmenlik yeteneklerinizi iki günlük profesyonel bir eğitimle geliştirmek istiyorsanız European Bartender School'un eğitimlerine katılabilirsiniz.

Kokteyllerin tarihinden stillerine, içecek kategorilerinden karıştırmak tekniklerine birçok teknik bilgi edinebileceğiniz eğitimin ardından ev yapımı malzemelerle leziz kokteyller ortaya çıkarabilirsiniz.

Cam İşçiliği; Venedik, İtalya

Rönesans şamdanlarına veya çok renkli cam heykellere hayranlık mı duyuyorsunuz? Evet, belki o detayların seviyesine ulaşmanız seneler alabilir, yine de bir yerden başlamak gerekir.

Bunun için bir sonraki seyahatinizde rotanızı Venedik'e çevirebilir ve Abate Zanetti School of Glass'ta ilgi alanınıza giren eğitimlere katılabilirsiniz.

Çiçek Aranjmanı; Tokyo, Japonya

Japon çiçek aranjmanı Ikebana'nın elegan ve sade felsefesini öğrenme arzunuz gelecek seyahatinizin yönünü belirleyebilir. Şekiller, formlar ve renkler arasındaki kurallar dengesini öğrenebileceğiniz, aranjman becerinizi geliştirebileceğiniz ve bir yandan da Tokyo'nun harikulade zenginliğine tanıklık edebileceğiniz bir Japonya seyahati oldukça ilginç olacaktır.

Kaynak: Oggusto