En romantik balayı durakları

Stresli geçen düğün sürecinin ardından çiftler biraz rahatlamak istiyor. Düğün sonrası bir kez yaşanacak bu özel dönem için herkes en romantik balayı duraklarını aramakta haklı. Bu güzel günleri daha da unutulmaz kılacak rota sayısı ise oldukça fazla. Tüm bu rotalar arasından siz de kendinize uygun olanı bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu aşamada ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Sakin bir adada denizin tadını çıkarmak, Orta Çağı hatırlatan bir Avrupa kentinde unutulmaz günler yaşamak ve bambaşka kültürlere ev sahipliği yapan şehirlerde keyifli anılar biriktirmek ise seçeneklerden bazıları.

Vizesiz Balayı için: Karadağ

Sahil cenneti Budva'da Adriyatik Denizi'nin tadını çıkarmak isteyenler için Karadağ hem kolay hem de uygun bir balayı fırsatı sunuyor. Tüm bu avantajları ile birlikte romantizmden taviz vermeye de gerek kalmıyor. Orta Çağ’ı yaşatan eski şehri, çiftler için başka zamanlara yolculuk yapma fırsatı veriyor.

Karadağ'ın büyük şehirleri Kotor ve Budva, balayı için uygun otelleri ile çiftlerin beklentilerini karşılayacak nitelikler taşıyor. Romantizmi doruklarda yaşamak isteyenler ise Karadağ'ın küçük kasabası Perast'ı keşfediyor. Perast'ın sakin ve masmavi plajları balayı için çiftleri bekliyor.

Balayının Gözdesi: Roma

Şehrin en önemli turistik yapılarından birinin adı Aşk Çeşmesi olunca, Roma'nın, balayı denince akla gelen şehirlerin başında olması çok normal. Roma'da arnavut kaldırımlı dar sokaklar bambaşka renklere ve lezzetlere açılıyor.

Sokak ressamları ve sanatçıları, küçük masalı şirin kafeleri ile Piazza Novana Aşk Çeşmesi'nin ardından gezilecek yerlerin başında geliyor. Roma İmparatorluğu'nun yönetildiği günlere bir seyahat yapmanızı sağlayacak 2.000 yıllık geçmişi ile Kolezyum da mutlaka görülmeyi hak ediyor.

Farklı Bir Deneyim: Küba

Sokakları her zaman eğlenceli ve renkli insanlarla dolu bir şehirde balayı yapmak ister misiniz? Akşamları sokak gösterilerinde doya doya dans edebileceğiniz, hem romantizmi hem de eğlenceyi sonuna kadar yaşayacağınız Küba sizin için uygun bir seçenek. Küba, büyük Avrupa kentlerinin konforunu tam olarak yaşatmasa da ülkenin dokusunu hissetmek ve Amerika kıtasını keşfetmek için iyi bir alternatif oluşturuyor.

Rengarenk ve klasik Amerikan arabalarına binerek sahilde atılacak turlar Küba'da sizi bekliyor. Turkuaz suları, palmiyelerle dolu sokakları ise balayı boyunca çiftlerin içine mutluluk dolduruyor. Sıcak kumsallarda balayını geçirmek isteyenler için Küba, sık tercih edilen bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Balayının Meşhur Kenti: Paris

Romantizm ile özdeşleşen Paris, her yıl çok sayıda çift için balayı döneminde tercih ediliyor. Paris bu ününü Eyfel Kulesi manzaralı otelleri, Seine Nehri gibi romantik noktaları sayesinde giderek artırıyor. Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi haricinde şehirde öne çıkan çok fazla romantik nokta bulunuyor.

Seine Nehri'nde romantik bir tekne turu yapmak, Notre Dame Katedrali'nin tepesinde şehrin manzarasını seyretmek, Lüksemburg Bahçesi'nde yürüyüş yapmak Paris'te balayı yapan çiftlerin en çok gerçekleştirdiği aktiviteler arasında yer alıyor.

Yeni Olanı Keşfetmek: Tayland

Muhteşem doğası, ilginç mutfağı ile balayı alternatifleri arasına Tayland'da bulunan Krabi ve Phuket'i de dahil etmek gerekiyor. Asya'nın farklı dinlerini yansıtan tapınaklar, oldukça inginç malzemeler ile oluşturulan sofralar ve daha önce görmediğiniz renge sahip plajlar ile Phuket balayı için çiftleri bekliyor.

Daha sakin bir balayı isteyenler ise aynı özelliklere sahip olsa da daha az ziyaret edilen Krabi'de balayını geçirebiliyor. Tekne turları, doğa gezileri gibi aktivitelerden zamanı kalanlar ise Tayland'ın en büyük kenti Bangkok'u ziyaret edebiliyor.

Kaynak: Tatil Sepeti