Gastronomi tutkunlarına: Avrupa’nın peynir cenneti kentleri

Her coğrafyanın, her ülkenin ve hatta her şehrin yemek kültürü ve mutfak türü farklılık gösteriyor, ayrı bir lezzet sunuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan peynirler de yüzlerce, belki de binlerce farklı çeşidiyle sofraları süslüyor. Gastronomi tutkunları da damak tatlarının peşinden gidiyor, Avrupa’nın peynir cenneti kentlerini tek tek ziyaret ederek farklı peynirlerin lezzetine varıyor. İşte Avrupa’nın bazı peynir cenneti kentleri...

İspanya – Asturias

Peynirleri ile nam salmış bir özerk bölge olan Asturias, İspanya'da peynirler ülkesi olarak biliniyor. Oviedo, Gijon, Aviles, Mieres ve Langreo şehirlerini kapsayan bu özerk bölgede üretilen keçi peyniri, tüm dünyaca kabul edilmiş bir lezzet olarak görülüyor. Queso de Cabrales ismi verilen ve kısaca Cabrales peyniri olarak bilinen peynir, otlu peynir ya da küflü peynir olarak tabir edilebilecek bir peynir görünümü sergiliyor.



Oldukça keskin bir alt notalara sahip olan Cabrales peyniri, yoğun bir tat ve ağır bir tuz aroması veriyor ve kendisini benzerlerinden ayıran ise bu eşsiz lezzeti oluyor. Alkolün yanında ya da kırmızı et ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilen Cabrales peyniri, yolu İspanya'ya düşen herkesin tatması gereken bir lezzet.

İtalya – Sardunya

Güney İtalya'da, Sardunya'da özel olarak üretilen ve koyun sütünden elde edilen Pecorino isimli peynir, Avrupa'nın eşsiz peynir türlerinden bir diğerini oluşturuyor. Pecorino peyniri hem tazeyken hem de bekletildikten sonra tüketilebiliyor. Taze Pecorino peyniri kahvaltılarda tercih edilirken, bekletilen ve sertleşen Pecorino, pişirildikten sonra yemeklere eşlik ediyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan makarnalar için geleneksel ve benzersiz bir sos görevi gören pişirilmiş Pecorino peynirinin tadı rokfor peynirini andırıyor.

Kremalı ve sert peynirler kategorisine sokulan Pecorino'nun taze hali yumuşak ve kremsi bir tad ve dokuya sahipken, bekletilmiş Pecorino peyniri sert ve ufalanan bir yapıda oluyor. Farklı bölgelerde farklı soslarla harmanlanan Pecorino peyniri de mutlaka denenmesi gereken tatlar arasında yerini alıyor.

Hollanda – Rotterdam

Başlı başına süt ve süt ürünleri ile ünlü olan Hollanda'da belli bir peynir kenti sayamasak da, güney Hollanda'nın şehirlerinden biri olan Rotterdam, örnek teşkil etmesi açısından ilk sırada yer alıyor. Hollanda'nın meşhur olmuş birçok peynir çeşidi bulunuyor. Gouda, Edam, Leerdammer, Maasdam gibi peynir çeşitlerinin her biri dünyaya ihraç ediliyor; yalnızca Hollanda'da değil, tüm dünyada kolaylıkla elde edilebiliyor.

Hafif yağlı ve tatlı Gouda peyniri, fındık ve fıstık aromalı Leerdammer, şarapla uyumlu tereyağlı Maasdam ve keskin tadı ile Edam peyniri, Hollanda'nın lezzetli peynirlerinden yalnızca birkaçını oluşturuyor. Birbirinden lezzetli peynirleri denemek isteyenler için özellikle Rotterdam ve Amsterdam, ziyaretçilerini bekliyor.

Fransa – Normandiya

Bütünüyle peynir cenneti kabul edilebilecek Fransa'da da sayısız peynir çeşidi bulunuyor. Neredeyse tüm peynir türleri ünlü, neredeyse hepsi ödüllü ve tasdikli lezzetler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Normandiya bölgesinde üretilen peynirlerin ön plana çıktığı Fransa'da her damak tadına uygun peynirlere rastlamak mümkün. Fransa'nın en ünlü peynirleri ise Büş peyniri ve Camembert.

Adını üretildiği kasabadan alan Camembert peyniri; keskin aroması, yoğun kokusu ve küflü tadı ile dikkat çekiyor. Orijinal ismi Buche de Chevre olan ve kısaca Büş peyniri olarak adlandırılan peynir ise Fransa'nın mutfak kültürünün bir minyatürü şeklinde görülüyor. Şarap ve et ile birlikte tüketilen Büş peyniri özellikle kekik ile harmanlandığında ortaya benzersiz bir lezzet çıkıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti