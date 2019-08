Gastronomi tutkunlarına: Avrupa’nın peynir cenneti kentleri

Her coğrafyanın, her ülkenin ve hatta her şehrin yemek kültürü ve mutfak türü farklılık gösteriyor, ayrı bir lezzet sunuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan peynirler de yüzlerce, belki de binlerce farklı çeşidiyle sofraları süslüyor. Gastronomi tutkunları da damak tatlarının peşinden gidiyor, Avrupa’nın peynir cenneti kentlerini tek tek ziyaret ederek farklı peynirlerin lezzetine varıyor. İşte Avrupa’nın bazı peynir cenneti kentleri...