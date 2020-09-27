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Kapadokya bölgesinde Narlı Göl güzelliği
Kapadokya bölgesinde Narlı Göl güzelliği
Kapadokya bölgesinde yer alan krater özelliğe sahip Narlı Göl, güzelliği ile ziyaretçi çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan göl, su seviyesinin azaldığı dönemlerde ortaya çıkan 'kalp' şeklindeki görünümü ile de dikkat çekiyor.
Seyahat 27 Eylül 2020 - 12:35

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, Aksaray’da başlayıp Nevşehir’e kadar uzanıyor. Aksaray-Niğde sınırında bulunan krater özelliğe sahip Narlı Göl ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

FOTO:DHA

Kalsiyum, sodyum ve bikarbonat açısından çok zengin olduğu için çeşitli hastalıklara iyi geldiği de belirtilen Narlı Göl, su seviyesinin azaldığı dönemlerde ‘kalp’ şeklindeki görünümü ile de dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında yeşil sularıyla doğa harikası göl fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oluyor.

FOTO:DHA

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