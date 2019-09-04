Kuzey Avrupa’nın rengarenk ışıklarıyla büyüleyen zarif şehirleri

Yılın büyük bölümünde yaşanan soğuk hava nedeniyle Kuzey Avrupa şehirlerinin kasvetli olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bunu düşünürken çok önemli bir detayı da atlamamak gerekiyor. Dünyanın en mutlu insanları Kuzey Avrupa’da yaşıyor. Hollanda merkezli bir şirketin yaptığı araştırmaya göre dünyanın en mutlu 15 şehrinin 11’i Kuzey Avrupa’da yer alıyor. Özellikle Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinin şehirleri bu konuda başı çekiyor. Mutlu atmosferlerinin yanı sıra, Kuzey Avrupa şehirleri, gezip görmeye değer pek çok nokta da barındırıyor.

Kartpostaldan Fırlayan Şehir: Kopenhag

Kopenhag'da beklediğinizden daha sıcak bir tatil ile karşılaşacağınızı, havalimanına iner inmez anlamanız mümkün. Ahşap kaplamaları ile sıcaklığını hissettiren havalimanından çıktığınız andan itibaren bu muhteşem kent ziyaretçileri tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Şehir düz bir alana kurulu olduğu için turistler genellikle şehri yürüyerek keşfetmeyi tercih ediyor. Kuzey Avrupa şehirlerinde, son yıllarda giderek artan yatırımlar sonucu Kopenhag da bir bisiklet şehri olmuş durumda. Yani şehri keşfetmek için yürümenin dışında bisiklet seçeneği de yer alıyor.

Avrupa'nın en uzun alışveriş caddesi olan ve trafiğe kapalı durumdaki Stroget, alışveriş yapmak isteyenler için ideal bir alternatif. Kopenhag'da gezilecek yerler arasında birçok tarihi bölge de yer alıyor. Yılda yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve eskiden Kral 4. Christian'a ait olan bahçe bunların başında geliyor. The National Museum ise Viking kültürüne ve tarihine yakından bakmanıza yardımcı oluyor.

Edebiyatın Şehri: St. Petersburg

Edebiyatı ve tarihi aynı anda soluyacağınız Rusya'nın bu önemli şehri Dostoyevski'nin ruhunu taşıyor. Şehrin en önemli simgesi olan Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler'i yazdığı ev, Dostoyevski Müzesi olarak hizmet veriyor. Bir diğer ünlü edebiyatçı Puşkin adına da şehirde bir müze bulunuyor. Beyaz Geceler kitabında geçen Neva Nehri de St.Petersburg'da ziyaret edilebiliyor. Şehirde yer alan 200 civarı müze arasından mutlaka ziyaret edilmesi gerekenlerin başında ise Çarlık döneminde saray olarak kullanılan Hermitage Müzesi geliyor.

St. Petersburg yeme içme konusunda da en az tarihi kadar zengin bir şehir. Rus mutfağına özgü tatlardan “Borş Çorbası”nı mutlaka denemek gerekiyor. Et severler içinse krema ve mantarlı sosla zenginleştirilen Beef Stroganof öneriliyor. Şehirde Osmanlı saray mutfağı ve Gürcü mutfağının da izlerini görmek mümkün. Gürcü mutfağına has Haçapuri ve saray mutfağından şaşlık kebabı, Türklerin damak tadına uygun lezzetler olarak öne çıkıyor.



Modern Bir Kent Örneği: Helsinki

Nüfusunun az olması ve refah seviyesinin yüksek olması ile Helsinki, kuzeyin en çok turist çeken şehirleri arasında yer alıyor. Şehirde yer alan adalar, kaleler ve müzeler adeta Viking kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Altı adaya yayılmış Suomenlinna Kalesi, Helsinki'de gezilecek yerlerin başında geliyor. Neo-klasik mimari örneği olan Senato Meydanı'nı ve 300 yıllık tarihi ile Helsinki Katedrali'ni de mutlaka ziyaret etmek gerekiyor.

Eğitim düzeyinin yüksek olması şehirde sanat faaliyetlerinin de artmasını sağlıyor. Mimarisi ve sergileri ile dikkat çeken Kiasma Çağdaş Sanat Müzesi bu artışın yayılmasına yardımcı oluyor. Kentteki tüm caddelerin kesişim noktasında yer alan Ateneum Sanat Müzesi de 1887 yılından bu yana hizmet veriyor.



Güzel İnsanların Güzel Şehri: Oslo

Birleşmiş Milletler tarafından en yaşanabilir şehir seçilen ve insani gelişmişlik endeksinin en yüksek olduğu şehir Oslo, Norveç'te yer alıyor. Şehirdeki bu gelişmişlik seviyesi ulaşım, sanat gibi farklı alanlara da yansıyor. Oslo'da ulaşım için bisiklet dahil birçok seçenek yer alıyor. Oslo'da gezilecek yerlerin başında ise Viking Gemi Müzesi, Akershus Kalesi ve Fram Museum gibi şehrin tarihini yansıtan yerler bulunuyor.

Oslo'da yeme içme konusunda ağırlık deniz ürünlerine veriliyor. Taptaze deniz ürünlerini mutlaka tatmanız gerekiyor. Çiğ Norveç somonu ile yapılan Gravlaks, en çok tüketilen ürünlerin başında geliyor. Farklı bir tat isteyenler için diğer önerileri ise domuz eti, geyik eti gibi kırmızı etler oluşturuyor.

Kaynak: Tatil Sepeti