Manzarasıyla nefes kesen Brienz Gölü

Deniz seviyesinden 564 metre yükseklikteki göl, yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda, 2.8 kilometre genişliğinde.

En derin noktası 260 metre derinliğinde olan Brienz Gölü’nün yüzölçümü ise 29.8 km2.

Batısındaki Thun Gölü ile Aare Nehri aracılığıyla bağlandığından, iki göl arasında yapılan tekne turları çok rağbet görüyor.

Turkuaz renkli suyu, büyüleyici dağ manzarası ile ünlü gölün kıyısında kendisiyle aynı adı taşıyan Brienz Kasabası yer alıyor.

Gölde, 1839 yılından bu yana hizmet veren 5 yolcu gemisi bulunuyor.

Bu gemiler hem tur amaçlı hem de Interlaken bölgesindeki yerleşim yerleri arasında ulaşım amaçlı hizmet veriyor.

Besin değeri olarak fakir olduğundan balıkçılık pek yaygın olmasa da turizm gelirleri yörede yaşayanları hayli memnun edecek düzeyde. Tekne turları, su sporları, yürüyüş yolları, eşsiz manzarasının kuşbakışı izlenebildiği nostaljik tren turuyla, Brienz Gölü Avrupa’nın cazip seyahat rotaları arasında yer buluyor.