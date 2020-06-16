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Manzarasıyla nefes kesen Brienz Gölü
Manzarasıyla nefes kesen Brienz Gölü
İsviçre'nin Bern kantonundaki Brienz Gölü (Brienzsee), Alp Dağları'yla bütünleşen manzarasıyla nefes kesiyor.
Seyahat 16 Haziran 2020 - 13:47

Deniz seviyesinden 564 metre yükseklikteki göl, yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda, 2.8 kilometre genişliğinde.

Foto: DepoPhotos

En derin noktası 260 metre derinliğinde olan Brienz Gölü’nün yüzölçümü ise 29.8 km2.

Foto: DepoPhotos

Batısındaki Thun Gölü ile Aare Nehri aracılığıyla bağlandığından, iki göl arasında yapılan tekne turları çok rağbet görüyor.

Foto: DepoPhotos

Turkuaz renkli suyu, büyüleyici dağ manzarası ile ünlü gölün kıyısında kendisiyle aynı adı taşıyan Brienz Kasabası yer alıyor.

Foto: DepoPhotos

Gölde, 1839 yılından bu yana hizmet veren 5 yolcu gemisi bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

Bu gemiler hem tur amaçlı hem de Interlaken bölgesindeki yerleşim yerleri arasında ulaşım amaçlı hizmet veriyor.

Foto: DepoPhotos

Besin değeri olarak fakir olduğundan balıkçılık pek yaygın olmasa da turizm gelirleri yörede yaşayanları hayli memnun edecek düzeyde. Tekne turları, su sporları, yürüyüş yolları, eşsiz manzarasının kuşbakışı izlenebildiği nostaljik tren turuyla, Brienz Gölü Avrupa’nın cazip seyahat rotaları arasında yer buluyor.