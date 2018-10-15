Medeniyet başkenti İznik

Bursa’nın sakin ufak bir kasabası olan İznik, taşıdığı dev tarih karşısında çok mütevazi kalıyor...

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İznik hem Anadolu'daki ilk Türk başkenti, hem de Vatikan tarafından kutsal kabul edilen şehirlerden biri.

İznik yüzyıllarca 5 kilometre bir alan içerisinde varlığını sürdürebilen bir yer özelliği taşıyor.

Helenistik Çağ, Roma, Bizans ve Osmanlı yerleşimi olan İznik için bir açık hava müzesi tabiri yapılıyor.

Çünkü başta şehir surları olmak üzere tüm bu medeniyetlerden izler taşıyan anıtsal yapılar hala ayakta.

İznik'teki yerleşik hayatın tarihi, MÖ 7. yüzyıl öncesine kadar uzandığı biliniyor.

İznik Hristiyan dünyası için önemi ise çok ayrı. Çünkü burası, Hristiyanlığın ilk konsilinin toplandığı yer.

Yani başka bir deyişle, MS 325 yılında, tüm dünyadan 228 piskoposun katıldığı ve Hristiyanlık dininin temel ilkelerinin tartışılıp, karara bağlandığı yer.

Hristiyan aleminin ilk dini toplantısı ve İznik'te gerçekleştirilen konsile İmparator 1. Constantinus'un da katıldığı bilinir.

Konsil Senatus Sarayı'nda toplanır ve iki önemli konuyu masaya yatırır.

Bunlardan biri Hz. İsa'nın tanrının oğlu olup olmadığı konusudur.Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldığında Nicaea, yani eski adı ile İznik, Doğu Roma tarafında kalıyor.

Selçuklular'a kadar Bizans hakimiyetinde kalan Nicaea, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın şehri fethetmesi üzerine Selçuklu Devleti'nin başkenti olur. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, şehrin ismini de “Nicaea'nın İzi” anlamına gelen “İznik” yapar.

Her ne kadar 1097'de 1. Haçlı Seferi sırasında Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu 1. Kılıçarslan şehri tekrar Bizans'a kaptırmış olsa da 1331'de Orhan Bey ile yeniden Türk hakimiyetine girer.

Yeşil Cami için İznik'in sembollerinden bir tanesidir. I. Murat'ın sadrazamı Çandarlı Halil Paşa tarafından yaptırılan cami, Osmanlı'daki ilk örnek olan mermer mihrabındaki taş işçiliği ve en önemlisi turkuaz, yeşil ve mor renkli çinilerle bezeli minaresi ile dikkat çekiyor.