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Niğde’nin 1000 yıllık kalesi
Niğde’nin 1000 yıllık kalesi
Birçok medeniyetin izlerini sinesinde taşıyan Niğde şehrinin kalesi, yıllar içinde büyük tahribat görse de ayakta kalabilen kısımlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Seyahat 8 Ekim 2019 - 10:17

Bir höyük olan Alaeddin Tepesi’ne inşa edilen Niğde Kalesi'nin bir kitabesi olmadığından yapım tarihi belli değil.

XI. yüzyıda inşa edildiği düşünülen Niğde Kalesi bugünkü şeklini Selçuklu Hükümdarı II.Kılıçaslan (11155-1192), II.Ruknettin Süleyman Şah (1196-1204) ve I. Alaeddin Keykubat (1220-1237) zamanında almış.

Kale, iç kale ve onu çevreleyen kalın bir surun olduğu dış kaleden ibaret.

Bu tepeye, daha sonra yapılan Alaeddin Camii'nden dolayı “Alaeddin Tepesi” adı verilmiş.

Cumhuriyet döneminde hapishane olarak kullanılan kale, el sanatları satış mağazaları, geleneksel yaşam sergileri, restoran ve kafeterya olarak kullanılmakta.

1901-1902 yıllarında iç kalenin güneybatı köşesindeki burcun yarısı yıkılarak içi doldurulmuş ve üstüne saat kulesi yapılmış.