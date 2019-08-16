Pakistan’ın ulusal sembolü Minare Pakistan

Lahor’un İkbal Parkı'nda bulunan Minare Pakistan, ülkenin en önemli anıtlarından biri.

Yapı, iki ulus teorisine göre, Güney Asya’daki Müslümanlar için ayrı bir anavatan oluşturmak için ilk resmi kararın alındığı “Lahor Tasarısı”nın okunduğu alana inşa edilmiş.

Minare Pakistan, “23 Mart 1940 Pakistan Bağımsızlık Kararı”nın alındığı günü anmak için yapıldığından beri ülkenin bağımsızlık sembolü olarak kabul ediliyor.

Türk (Dağıstan) asıllı mimar Nasreddin Murat Khan'ın inşasını üstlendiği anıtın 23 Mart 1960 tarihinde temeli atıldı.

Minarenin inşaat maliyeti sinema ve at yarışı biletlerinde fazladan vergi uygulanarak giderildi. 31 Ekim 1968’de Minare Pakistan'ın inşası, çoğu halktan toplanan ek vergi ve bağışlarla sekiz yılda tamamlanabildi.

Tarihi anıtın temeli yerden yaklaşık 8 metre yüksekte. Kule, 5 noktalı bir yıldız şekline sahip taban üzerinde yaklaşık 62 metre yükseliyor ve yükselişte açmakta olan çiçek yaprakları haline dönüşüyor. Kulenin toplam yüksekliği 70 metre, çapı ise 975 metre.