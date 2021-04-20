Pandemiden 1 yıl sonra ilk vaka!

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü etkisini göstermeye devam ediyor. Salgına karşı neredeyse bir yıl boyunca direnen 896 bin nüfuslu Pasifik Okyanusu’nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fuji Cumhuriyeti’nde ilk Covid-19 vakası görüldü.

KARANTİNA İLAN EDİLDİ

Yetkililer, 53 yaşındaki bir kadının corona testinin pozitif çıktığını ifade ederken, ülkenin en büyük iki kenti olan Nadi ve Lautoka’da ilk kez karantina ilan edildiği açıklandı.

Fiji Sağlık Departmanı tarafınan yapılan açıklamada, “Hızlı temas takibine yardımcı olmak ve daha fazla bulaş olasılığını azaltmak için Nadi ve Lautoka bölgelerinde bu sabah 04.00 itibaryla karantina ilan ediyoruz. Tüm Fijililer evde kalmalı. Halka açık toplantılar olmamalı. Temel tıbbi hizmetler dışında hiçbir hizmet çalışmamalıdır” denildi. (DHA)



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