Peygamberler şehri Şanlıurfa

Türkiye’nin en büyük yedinci şehri olarak bilinen Şanlıurfa, Peygamberler Şehri/Diyarı diye bilinir, bunun nedeni ise şehrin 9 bin yıllık bir geçmişinin olması ve birçok peygamberin burada yaşaması. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan şehre ‘Şanlı’ denmesinin sebebi; halkımızın kurtuluş savaşında gösterdiği büyük mücadele ve başarılardır. Genellikle Şanlıurfa denince insanların aklına acılı yemekleri, balıklıgölü çiğköftesi, kebapları ve Harran ovası gelir.

Şanlıurfa aynı zamanda ilk buğday tarımının yapıldığı yer olarak bilinir ve çok verimli topraklara sahiptir. Özellikle ‘Harran Ovası' toprak ve insan gücü bakımından zengin bir bölgedir. Turizm'in gelişmiş olduğu Şanlıurfa, camileri ve şehir türbeleri, Kara Ali kaplıcaları, Tek Tek dağları milli parkı ve Atatürk Barajı çok sayıda ziyaretçi alıyor.

Her gün daha da artan turist sayısıyla ‘kayıp kent' ya da ‘saklı cennet' olarak bilinen ilçesi Halfeti, doğal güzellikleri ve tarih kokan sokaklarıyla dikkat çekiyor. Burası güllerin siyah açması sonucunda karagülü ile de ünlenmiştir. Karacadağ, şehrin en yüksek noktası ve kışın burada bulunan Karacadağ Kayak Merkezi, çevre illerden de bolca turist çekiyor.

Sıra gecelerinin de bu şehirde önemli bir yeri var. Gelenek ve göreneklerine bağlı olan gençler erken yaşta sıra gecelerine katılır. Sıra gecesine gelenlere önce çay ve mırra ikram edilir. Mırra, diğer kahvelerin aksine önemli günlerde ikram edilen acı kahvedir. Ayrıca, dünyanın en sert kahveleri arasında yer alır.

Şanlıurfa, Balıklıgöl efsanesi ile bilinen bir şehir. Hikayesi, Hz. İbrahim'in ateşe atılma olayı olarak bilinir. Söylenene göre, bu coğrafyada yaşayan Nemrut isimli kral halkına eziyet etmektedir. O dönemlerde ortaya çıkan Nemrut'un büyücüsü Nemrut'a gelerek “bu sene doğacak bir çocuk senin hükümdarlığına son verecek” diyerek onu korkutur. Bunun üzerine Nemrut o sene Hz. İbrahim hariç doğan bütün çocukları öldürür.

Hz. İbrahim büyüyünce Nemrut'a ve putlara karşı bir mücadeleye girişir, sonucunda cezasını çekmesi için mancınığa gerilir ve büyük bir ateşte yanması için fırlatılır. Bunun üzerine Kuran-ı Kerim'de, Enbiya Suresi'nde yazan şekli ile Allah ateşe; “Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol” diye buyurur ve ateş suya, odunlar da balıklara dönüşür. O günden beri de göl ve balıklara zarar verilmez, göl büyük bir saygı çerçevesinde ziyaret edilir ve yoğun bir ilgi görür.

Kaynak: Tatil Sepeti