Roma’nın 2100 yıllık piramidi

Roma’daki Cestius Piramidi, İmparatorluğun 4 büyük dini birliğinden birinin (Septemviri Epulonum) üyelerinden olan Gaius Castius’un mezarı olarak MÖ 18-12 yıllarında, traverten temel üzerine inşa edilmiş.

Mezar, 330 günde tamamlanmış ve Roma şehrindeki piramit şeklindeki iki mezardan biri olmuş.

Porta San Paolo ve Protestan Mezarlığı yakınında bulunan piramit, yaklaşık 30 metre genişliğindeki kare taban üzerinde, 37 metre yüksekliğe sahip.

Beyaz mermer levhalarla kaplı Cestius Piramidinin içinde mezar odası bulunuyor.

2015 yılında restorasyonu tamamlanan ve her ayın üçüncü ve dördüncü cumartesi günleri iç mekanının ziyareti halka açılan piramiti gezmek için önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var.

Piramit, kentin surları içinde kaldığı için Roma’nın en iyi korunmuş antik yapılarından biri.