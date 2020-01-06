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Roma’nın 2100 yıllık piramidi
Roma’nın 2100 yıllık piramidi
Roma’daki Cestius Piramidi, İmparatorluğun 4 büyük dini birliğinden birinin (Septemviri Epulonum) üyelerinden olan Gaius Castius’un mezarı olarak MÖ 18-12 yıllarında, traverten temel üzerine inşa edilmiş.
Seyahat 6 Ocak 2020 - 13:04

Mezar, 330 günde tamamlanmış ve Roma şehrindeki piramit şeklindeki iki mezardan biri olmuş.

Foto: DepoPhotos

Porta San Paolo ve Protestan Mezarlığı yakınında bulunan piramit, yaklaşık 30 metre genişliğindeki kare taban üzerinde, 37 metre yüksekliğe sahip.

Foto: DepoPhotos

Beyaz mermer levhalarla kaplı Cestius Piramidinin içinde mezar odası bulunuyor.

Foto: DepoPhotos

2015 yılında restorasyonu tamamlanan ve her ayın üçüncü ve dördüncü cumartesi günleri iç mekanının ziyareti halka açılan piramiti gezmek için önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var.

Foto: DepoPhotos

Piramit, kentin surları içinde kaldığı için Roma’nın en iyi korunmuş antik yapılarından biri.

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