Şaman gelenekleriyle yapılan Müslüman Kırgız mezarları

Günümüzde Kırgız halkı ölen kişilerin mezarlarını eski Şamanizm adetlerine göre gerçekleştiriyor.

Ölen kişinin dünya hayatında yaptığı iyiliklere göre mezarların boyutları değişiyor.

Şamanizm adetlerinde olduğu gibi ölen kişi yöre veya ülke için büyük bir kişi ise mezarına sureti yani fotoğrafı resmediliyor.

Şamanizm, Maniheizm ve Budizm dinlerine inanan Türklerin, bu dinlere dayalı ölüm ile ilgili düşünce ve inançları mezar geleneklerine de yansımıştır.

Göçebe Şaman Türklerde ölümden sonra ruhun kuş gibi uçup, geldiği yere gittiğine inanılırdı.

Orhun Yazıtları’ndan anlaşıldığına göre, insan ruhu öldükten sonra kuş veya böcek şekline girmekte ve ölen hakkında “uçtu” denilmektedir.

Halen ölen kişilerin mezarlarına resim çizilmesi eski şaman geleneklerinin İslam diniyle birleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

İslamiyet mezar taşlarına çizilen suretlerin ve mezarların gösterişli olmasını kabul etmez. Ancak Şamanizm inancından gelen Kırgızlar geçmişle olan bağlarını koparmayarak bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.