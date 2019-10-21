Star Wars parası kullanan ülke 45. yılını kutladı

Yeni Zelanda hükümetince ada anayasasının ve hükümetinin kabul edildiği günü bağımsızlık ve anayasal gün olarak kutlayan Nieu, Güney Pasifik'te Tonga Adası'nın 700 km doğusunda yer alıyor.

Adanın en yüksek noktası 68 metre.

Kablosuz internetin tüm adada her noktada çektiği dünyanın ilk wireless ülkesi olarak kabul edilen Nieu'da bir dikkat çekici nokta da, Star Wars simgeli bozuk paraların tedavülde olması.

Üzerinde Star Wars figürleri olan bozuk paralar ülkede para olarak kullanılabiliyor.

Yine adada dikkat çeken özelliklerden birisi de telefonların 4 rakamdan oluşması.