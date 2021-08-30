Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden olan Sümela Manastırı'na restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanıyor.

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sümela’yı bir buçuk aylık sürede 80 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, “Sümela’ya yapılan restorasyonla mahcup olmayacağımız, gelenlerin gayet güzel bir şekilde hizmet aldığı bir alana dönüştürdük. Bir buçuk ayda Sümela’ya gelen ziyaretçi sayısı 80 bini geçti. Günlük ortalama bin 700 civarında ziyaretçimiz var” dedi.

22 Eylül 2015’te restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016’da başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı.

Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlenirken, Sümela Manastırı’nda bulunduğu yamaca yüksek dayanımlı çelik tel ağlar serildi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019’da ziyarete açılan manastırın yüzde 90’lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz’da tamamen ziyarete açılmıştı.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetmişti. (İHA)

